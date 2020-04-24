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1926-1927. Уходящая натура. Ленинградская область на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 2

09:49. 24 апреля 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Отдых на уборке сена. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


На отдыхе во время сенокоса. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Кормление ребенка на жатве. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Синявино.


Женщины у колодца. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Синявино


Портрет девочки. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Сцена на улице. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Деревянный дом с мезонином под трехскатной дранковой крышей, на кирпичном фундаменте. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Фасад одного из самых старых домов села. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Крестный ход у церкви. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Анненское.


Лошадь с возом сена. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.


Сушка молочных бидонов на особых стойках. Русские. Ленинградская область, Всеволожский р-он, Кудрово д.


Старинная деревянная церковь. Русские. Ленинградская область, Лужский р-он


Сушка артельного невода. Русские, финны, город Санкт-Петербург, район Петродворцовый


Портрет женщины в платке. Карелы. Олонецкий район


Портрет старого рыбака. Карелы. Олонецкий район

Источник: https://humus.livejournal.com/7182652.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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