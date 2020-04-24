1926-1927. Уходящая натура. Ленинградская область на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 2
Отдых на уборке сена. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
На отдыхе во время сенокоса. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Кормление ребенка на жатве. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Синявино.
Женщины у колодца. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Синявино
Портрет девочки. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Сцена на улице. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Деревянный дом с мезонином под трехскатной дранковой крышей, на кирпичном фундаменте. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Фасад одного из самых старых домов села. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Крестный ход у церкви. Русские. Ленинградская область, Кировский р-он, с. Анненское.
Лошадь с возом сена. Русские. Ленинградская область, Гатчинский р-он, Антропшино д.
Сушка молочных бидонов на особых стойках. Русские. Ленинградская область, Всеволожский р-он, Кудрово д.
Старинная деревянная церковь. Русские. Ленинградская область, Лужский р-он
Сушка артельного невода. Русские, финны, город Санкт-Петербург, район Петродворцовый
Портрет женщины в платке. Карелы. Олонецкий район
Портрет старого рыбака. Карелы. Олонецкий район