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Владимир Ленин – сын императора (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:31. 23 апреля 2020 142 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Владимир Ильич Ленин, организатор революции и создатель Советского Союза – сын российского императора Александра Второго.

Тайны королевской крови
https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T_SJKtR3kfE

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14975 7311
    BlackCat 23 апреля 2020 в 10:21

    Эвоно как.

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    1
  • 29862 25980
    Вячеслав 23 апреля 2020 в 10:26

    Согласно генеалогической информации, скрупулёзно собранной Анной Ильиничной Ульяновой и хранящейся в ныне рассекреченом архиве музея В.И.Ленина, по материнской линии В.И.Ленин — чистокровный еврей. Дедушка его матери (прадед В.И. Ленина) — Сруль Мойшевич Бланк. Её отец (дед В.И. Ленина) — Израиль Бланк, переименован в Александра после того, как коварно обходя установленные для евреев в России барьеры, принял обряд крещения.
    Дед Ленина, по отцовской линии, Николай — русский, но с примесью калмыцкой крови. Этот дедушка отличился тем, что состоял в супружеских отношениях с собственной дочерью Александрой Ульяновой, младшей его на 25 лет, и прижил от неё четверых детей. Последним ребёнком этого, уже 67-летнего, кровосмесителя был Илья Николаевич — отец Ленина.
    После смерти Ильи Николаевича официально зарегистрированным опекуном всей семьи Ульяновых и воспитателем всех детей был опять таки еврей, директор местной гимназии Фёдор Керенский, отец будущего главы Временного Правительства.
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    1
  • 8356 6758
    марина 23 апреля 2020 в 10:38

    Бонапарт,Кромвель,Петр 1,Ленин ,Гитлер-хорошо ,что эти личности не долго живут и все с психическими отклонениями и сексуальными в т.ч.

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    • 16178 792
      Русофилмарина 23 апреля 2020 в 10:45

      Ещё Кибальчиш ))
      Штирлиц,Павка Корчагин,капитан Немо.
      Надо отличать террориста Ульянова от литературного персонажа Ленина.
      А Сталина от Джугашвили
      А Зеленского от слуги народа Голобородько

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