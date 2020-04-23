Владимир Ленин – сын императора (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
09:31. 23 апреля 2020 142 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Артём Войтенков: Владимир Ильич Ленин, организатор революции и создатель Советского Союза – сын российского императора Александра Второго.
Тайны королевской крови
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Эвоно как.
Согласно генеалогической информации, скрупулёзно собранной Анной Ильиничной Ульяновой и хранящейся в ныне рассекреченом архиве музея В.И.Ленина, по материнской линии В.И.Ленин — чистокровный еврей. Дедушка его матери (прадед В.И. Ленина) — Сруль Мойшевич Бланк. Её отец (дед В.И. Ленина) — Израиль Бланк, переименован в Александра после того, как коварно обходя установленные для евреев в России барьеры, принял обряд крещения.
Дед Ленина, по отцовской линии, Николай — русский, но с примесью калмыцкой крови. Этот дедушка отличился тем, что состоял в супружеских отношениях с собственной дочерью Александрой Ульяновой, младшей его на 25 лет, и прижил от неё четверых детей. Последним ребёнком этого, уже 67-летнего, кровосмесителя был Илья Николаевич — отец Ленина.
После смерти Ильи Николаевича официально зарегистрированным опекуном всей семьи Ульяновых и воспитателем всех детей был опять таки еврей, директор местной гимназии Фёдор Керенский, отец будущего главы Временного Правительства.
Владимир Солоухин в книге “При свете дня”, стр. 49 характеризует “гениального вождя мирового пролетариата”: “в семье были обеспокоены поведением Володи, а точнее сказать – его здоровьем. Его душевным здоровьем, его психикой… в нем пробудился бес разрушения,…в него вселился дьявол… у подростка появились отклонения психики, началась пока еще очень робко та болезнь мозга, которая потом целое мозговое полушарие высушит до величины грецкого ореха (обнаружено при вскрытии), но которая в зрелом возрасте Владимира Ильича развила в нем чудовищную, бешеную, не знающую никаких преград агресcивность. Если бы больной сидел дома под присмотром родных – это одна картина. Но он волею судеб сделался диктатором над сотнями миллионов людей. И полились реки крови”. Мало этого – последние находки в архивах подтвердили, что Бланк был и грязным гомосексуалистом. Его любовниками были Цедельбаум (Зиновьев), с которым он провел несколько медовых месяцев в воспетом иудейскими пейсателями шалаше в Разливе под Санкт-Петербургом, Бронштейн (Троцкий) и другие представители человеческих отбросов.
Нам СЕЙЧАС ТАКОВА ЕВРЕЯ НЕ ХВАТАЕТ
Бонапарт,Кромвель,Петр 1,Ленин ,Гитлер-хорошо ,что эти личности не долго живут и все с психическими отклонениями и сексуальными в т.ч.
Ещё Кибальчиш ))
Штирлиц,Павка Корчагин,капитан Немо.
Надо отличать террориста Ульянова от литературного персонажа Ленина.
А Сталина от Джугашвили
А Зеленского от слуги народа Голобородько