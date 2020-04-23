Вакцина на себе, 13 оскорблений, Утихомирить Глазьева // Галопом по Европам #198

В этом выпуске:

- Количество зараженных за сутки выросло на 4774 человека, составив 62 773;

- Вслед за олигархом Агаларовым об угрожающей ситуации в столичном стройсекторе заявил президент “Интеко” Николаев;

- Собянин доволен системой цифровых пропусков и предлагает распространить ее на другие регионы;

- Уголовное дело по митингу во Владикавказе по поручению Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета;

- На сайте “Ведомостей” появилась статья, раскрывающая детали конфликта журналистов с новыми хозяевами и временным главредом Шмаровым;

- Роснефть может выплатить акционерам рекордные дивиденды в 354 миллиарда рублей по итогам прошлого года;

- Из 14000 сотрудников сети “Спортмастер” работодатель трудоустроил 1600;

- ЦБ тратит все больше сил для поддержания рубля на плаву;

- Частные брокеры Мосбиржи первыми пострадали в результате обрушения цен нефть;

- Свой прогноз по падению мировой экономики подготовило и агентство Фитч. Ему кажется, что все рухнет на 4 процента;

- Четвертый день подряд продолжаются беспорядки молодежи в крупных городах Франции;

- Трамп распорядился топить иранские корабли в Персидском заливе, если конфронтация между моряками двух стран продолжатся.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vGeqdT3cdoc