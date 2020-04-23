Вакцина на себе, 13 оскорблений, Утихомирить Глазьева // Галопом по Европам #198
В этом выпуске:
- Количество зараженных за сутки выросло на 4774 человека, составив 62 773;
- Вслед за олигархом Агаларовым об угрожающей ситуации в столичном стройсекторе заявил президент “Интеко” Николаев;
- Собянин доволен системой цифровых пропусков и предлагает распространить ее на другие регионы;
- Уголовное дело по митингу во Владикавказе по поручению Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета;
- На сайте “Ведомостей” появилась статья, раскрывающая детали конфликта журналистов с новыми хозяевами и временным главредом Шмаровым;
- Роснефть может выплатить акционерам рекордные дивиденды в 354 миллиарда рублей по итогам прошлого года;
- Из 14000 сотрудников сети “Спортмастер” работодатель трудоустроил 1600;
- ЦБ тратит все больше сил для поддержания рубля на плаву;
- Частные брокеры Мосбиржи первыми пострадали в результате обрушения цен нефть;
- Свой прогноз по падению мировой экономики подготовило и агентство Фитч. Ему кажется, что все рухнет на 4 процента;
- Четвертый день подряд продолжаются беспорядки молодежи в крупных городах Франции;
- Трамп распорядился топить иранские корабли в Персидском заливе, если конфронтация между моряками двух стран продолжатся.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам