Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Вакцина на себе, 13 оскорблений, Утихомирить Глазьева // Галопом по Европам #198

22:51. 23 апреля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Количество зараженных за сутки выросло на 4774 человека, составив 62 773;
- Вслед за олигархом Агаларовым об угрожающей ситуации в столичном стройсекторе заявил президент “Интеко” Николаев;
- Собянин доволен системой цифровых пропусков и предлагает распространить ее на другие регионы;
- Уголовное дело по митингу во Владикавказе по поручению Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета;
- На сайте “Ведомостей” появилась статья, раскрывающая детали конфликта журналистов с новыми хозяевами и временным главредом Шмаровым;
- Роснефть может выплатить акционерам рекордные дивиденды в 354 миллиарда рублей по итогам прошлого года;
- Из 14000 сотрудников сети “Спортмастер” работодатель трудоустроил 1600;
- ЦБ тратит все больше сил для поддержания рубля на плаву;
- Частные брокеры Мосбиржи первыми пострадали в результате обрушения цен нефть;
- Свой прогноз по падению мировой экономики подготовило и агентство Фитч. Ему кажется, что все рухнет на 4 процента;
- Четвертый день подряд продолжаются беспорядки молодежи в крупных городах Франции;
- Трамп распорядился топить иранские корабли в Персидском заливе, если конфронтация между моряками двух стран продолжатся.


_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vGeqdT3cdoc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытое письмо Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу
... его автор возложил бы на себя огромную ответственность. Однако, Вы допустили... ошибусь, предположив, что уголовников, называющих себя православными, в России куда больше... мои единомышленники не хотим противопоставлять себя христианам и другим конфессиям. Мы...
Появилась редкая возможность приобрести мои книги в бумажном варианте!
... «призму Библии»? — задавал я сам себе тогда вопрос. Откуда взялась эта... по телевизору, что слагает с себя полномочия правителя страны и верховного..., то попробуйте убрать сначала в себе двойственность суждений и привычку всё...
Справочный раздел
... обратное: чем невежественней человек ведёт себя, тем выше его шансы оказаться...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
..., строителя не хватает, чтобы прокормить себя и ребенка! Целые отрасли нищих...
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... разоблачению шарлатанской деятельности Левашова, позиционирующего себя, как великого русского ученого и... художник, а его попытки проявить себя в этих качествах просто нелепы...
Медведев одобрил вакцинацию подростков от рака шейки матки
...идею масштабного применения в России вакцины, предотвращающей развитие рака шейки ... эффективность в пилотном проекте, вакцина может быть внесена в общероссийский... прививок», - сказал он. Четырехвалентная вакцина от вируса папилломы человека «Гардасил...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)