В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Авторы иска считают, что вводить подобные ограничения региональные власти не имеют права, и для этого требуется введение режимов ЧС или ЧП на федеральном уровне.

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В иске (передан РБК организацией «Команда 29», чьи юристы будут представлять истцов в суде) утверждается, что принятые властями Петербурга меры нарушают права жителей города, ограничивая некоторые из них вплоть «до степени их абсолютного запрета», что возможно только «в случае введения чрезвычайного положения, которое на текущий момент не введено».

Истцы, в частности, указывают, что постановление о введении в Петербурге ограничений нарушает их права на:

свободу передвижения;

свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности;

свободу собраний;

благоприятную окружающую среду;

труд;

свободу получения информации.

Ограничивая передвижения горожан и другие их права и свободы, власти Петербурга, по мнению истцов, превысили свои полномочия, а их действия «не основаны на действующем законодательстве» и представляют собой «запреты, не предусмотренные законом для объявленного режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации».

В связи с этим авторы иска просят Санкт-Петербургский городской суд отменить ряд положений постановления правительства города, признав их не действующими с момента принятия документа.

«Мы начали этот процесс, чтобы побудить руководителей страны и Санкт-Петербурга действовать в рамках правового поля, а не изобретать велосипед. Мы понимаем, что меры, которые сейчас действуют, являются необходимыми, чтобы ограничить распространение новой инфекции. Но мы полагаем, что все эти ограничения должны быть основаны на федеральном законе, а не на решении исполнительного органа субъекта России. Мы считаем, что у властей сейчас нет полномочий, чтобы вводить эти ограничения в своих регионах. Понятно, почему это происходит: потому что власть хочет сэкономить на гражданах. Режимы ЧС и ЧП, при которых эти ограничения были бы легитимны, предусматривают компенсации, возмещение убытков, некоторую финансовую нагрузку на бюджет. А власти, чтобы снять ее с себя и переложить на плечи бизнеса и граждан, решили изобрести гибридный режим, который не предусмотрен никаким законом, и тем самым ограничили многие права граждан: на труд, на передвижение, на информацию», — заявил РБК руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов.

РБК направил запросы в Объединенную пресс-службу судов Петербурга и в пресс-службы прокуратуры и правительства Санкт-Петербурга.

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга рекомендовали обратиться за комментарием в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга РБК сообщили, что данный вопрос не относится к компетенции ведомства.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге выявлено 2458 случаев заражения, 17 человек умерли.

Ранее в различных регионах России уже предпринимались попытки обжаловать решения местных властей о введении в условиях эпидемии COVID-19 различных ограничений. Так, например, в начале апреля Дмитрий Кисиев подал в Мосгорсуд иск об отмене введенного мэром столицы Сергеем Собяниным запрета на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Истец заявил, что под предлогом борьбы с инфекцией власть создает угрозу правам и свободам его самого и других лиц в части участия в одиночных пикетах. Однако суд счел недоказанным факт наличия такой угрозы либо нарушения прав истца и оставил иск без движения.

16 апреля Курский областной суд зарегистрировал иск Владимира Синельникова о признании недействительными норм распоряжений губернатора региона Романа Старовойта, запрещающих в условиях эпидемии COVID-19 гражданам покидать места своего проживания. Иск пока не рассмотрен.

Источник: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5ea14dd29a7947822a12db2a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews