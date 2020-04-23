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Сравнение числа больных между странами выродилось в полный абсурд. | Aftershock.news.

18:12. 23 апреля 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/FytDsKAL3gU

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