Сравнение числа больных между странами выродилось в полный абсурд. | Aftershock.news.
18:12. 23 апреля 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/FytDsKAL3gU
Источник: https://youtu.be/FytDsKAL3gU
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.