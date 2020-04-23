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Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе.

17:52. 23 апреля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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После окончания режима самоизоляции первыми Роспотребнадзор рекомендовал открыть кафе площадью не более 50 кв. м с максимум пятью столиками на одного-двух человек. Банкеты и поминки в них в это время ведомство предложило запретить

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

Сейчас работать разрешено только сервисам доставки, однако далее смогут возобновить работу предприятия общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. Во время стойкого снижения числа заболевших в регионе допускается размещение столов на расстоянии одного-двух метров, сообщили в пресс-службе.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — говорится в рекомендациях. Массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки, должны быть запрещены, отметили в ведомстве.

«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — добавили в Роспотребнадзоре.

Режим самоизоляции действует в России с конца марта. Жителям разрешено выходить из дома лишь в ряде разрешенных случаев, например если понадобилась экстренная медицинская помощь, а также чтобы сходить на работу, в магазин за продуктами или аптеку. В период самоизоляции в регионах запрещена работа кафе, баров и ресторанов — продавать еду они могут лишь навынос или для доставки.

Нерабочие дни, во время которых для жителей и предприятий общепита действуют антивирусные ограничения, президент Владимир Путин продлил до 30 апреля. Позднее источники РБК сообщили, что власти могут растянуть карантин и на майские праздники, сделав выходными рабочие дни между ними. По их словам, в качестве второго варианта рассматривается продление режима нерабочих недель до середины мая.
 

Источник: https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5ea193019a7947243b80aee8?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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