Радио Аврора 23.04.2020

Ведущий: Кирилл Рычков

Как менялся образ Ленина внутри сознания Анатолия Вассермана?

Да примерно так же. Тоже с детства был уверен, что это вообще идеальный руководитель. Потом наслышался много всякой чернухи на его счёт. Потом постепенно пытался разобраться, что это и кто это на самом деле. Кстати у Фазиля Искандера была великолепная формулировка: тот кто хотел только хорошего, но не успел. Ну это, как я сейчас понимаю, было написано в рамках перестроечной кампании. Которую потом Александр Николаевич Яковлев формулировал: сперва ударим Лениным по Сталину.

Так вот, сейчас я несколько лучше чем в молодости представляю себе и масштаб личности и масштаб задач, которые под руководством этой личности пришлось решать. И лучше прежнего представляю себе, что на Владимира Ильича так же, как скажем на Иосифа Виссарионовича или Лаврентия Павловича повесили множество чужих собак. То есть его очень часто обвиняют, как раз в том с чем он боролся.

Приведу один пример. Его сейчас очень любят упрекать в том, что он признал независимость Финляндии. Но фокус в том, что он именно признал уже свершившийся факт. Дело в том, что Великое Княжество Финляндское так же, как и Царство Польское было соединено с Российской Империей только личной унией. То есть это было фактически независимое государство. Причём независимое во многих отношениях, включая собственную таможню, собственную полицию и даже право чеканки собственной монеты. Единственное чем оно было формально связанно с Российской Империей, что Российский Император по совместительству был Великим Князем Финляндским. В сентябре 1917 года Временное правительство провозгласило Россию Республикой. И тем самым режим личной унии автоматически распался. И Ульянов, как грамотный юрист просто был вынужден признать этот факт совершившимся безо всякого его участия.

Кстати насчёт грамотного юриста. В поздние советские и постсоветские годы принято было говорить, что он в качестве помощника присяжного поверенного. То есть в переводе на современные реалии адвоката-стажёра. Не выиграл ни одного дела в суде. Лет где-то пять назад я наткнулся на подборку с анализом всех дел, где он участвовал. Три четверти он выиграл в суде, четверть завершилась до судебными соглашениями в пользу его клиентов…