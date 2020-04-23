Главная » История, Мировоззрение, Политика

Преступление без срока давности

22:08. 23 апреля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Следственный комитет о военных преступлениях финнов на территории СССР.

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).

Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер.

За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

На данный момент в Карелии проживает более 2 000 бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств немецко-финских захватчиков.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности.

В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным. Эти преступления без срока давности.

Официальный представитель СК России С. Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1457585/ – цинк

Это что же получается, теперь памятных досок Маннергейму вешать не будут?
Ну а так, изменение риторики конечно радует, вместо попыток подластиться к финнам с героизацией Маннергейма, теперь уголовные дела о геноциде и немецко-финские захватчики в официальных заявлениях. Неплохо.
Может быть и в ряде других исторических вопросах перестанут жевать сопли и будут называть вещи своими именами.
Можно также отметить, что из гос.органов, именно Следственный Комитет чаще прочих радует жесткой риторикой по историческим вопросам и там хотя бы видна какая-то жесткая позиция, которая прямо скажем далеко не всегда проявляется в риторике органов власти, когда она действительно нужна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5813887.html

Метки: военные преступления, документы, карелия, маннергейм, оккупация, петренко, Россия, следственный комитет, финляндия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Политики Балтии играют с огнем: архивы говорят о преступлениях без срока давности
..., оправдывают преступления против человечности, которые не имеют срока давности, предупреждают ...уверен историк. Бессмертные свидетели преступлений Руководитель исследовательских программ фонда «...1968 года о неприменимости срока давности. Однако по сей день...
Преступления без срока давности!
Преступления против человечности не имеют срока давности. Поэтому украинские нацисты понесут заслуженное ... добровольцами убийства, расстрелы без суда, насильственные исчезновения, задержания без предъявления обвинения, пытки...
Владимир Путин объявил террористам войну без срока давности: возмездие неизбежно
...сталкивается с варварскими террористическими преступлениями, чаще всего без всяких видимых причин, внешних...наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать...преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы...
Без срока давности
... трудящихся. Т.е. очевидной уликой преступления. Начать стоит с того, что... (в трактовке УК) данные преступления не имеют срока давности. предатели и грабители понесут... совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания , умножается , а вина за...
Развал СССР — преступление без срока давности
... удовольствием отбывали в ней свой срок. Советская власть, в частности, дала...-то скажет, что не без принуждения — не без этого. Но вот Финляндия... если они гаснут, то тут без чьей-то недоброй воли точно...
Преступление без срока давности
... и внутренних войск. Штурм начался без какого-либо объявления или предварительного... уточнить обстоятельства их гибели остались без ответа. ...Потом началась зачистка катакомб...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)