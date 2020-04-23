Обнаружена замурованная комната офицера, погибшего 100 лет назад

Очень необычный случай произошел во французской коммуне Белабр. Там расположен дом, в котором есть комната, простоявшая закрытой уже 100 лет. На столь неординарный шаг бывших хозяев толкнуло драматическое событие. В 1918 г. погиб их сын – молодой французский офицер. Родители мало того, что оставили все так, как было при жизни сына, так еще и пожелали, чтобы его комната оставалась законсервирована не менее 500 лет.

Родители замуровали комнату сына, погибшего еще 100 лет назад, превратив ее в капсулу времени (Белабр, Франция). | Фото: twizz.ru.

В коммуне Белабр (Франция) есть уникальный дом, о котором слава разнеслась по всей стране. Такая популярность старинное здание настигла после того, как очередной из владельцев открыл комнату, которую замуровали практически 100 лет назад. Именно ее открытие и невероятные реликвии, обнаруженные в ней, стали новостью № 1 в СМИ и даже в Сети.

Хьюберт Рошеро был младшим лейтенантом французской армии во времена Первой мировой войны (Белабр, Франция). | Фото: fdra-historia.blogspot.com.

Но начнем с истории предшествующей этому необычному событию. По сведениям авторов Novate.Ru, в этом доме жила семья Рошеро (Rochereau), у которой был сын Хьюберт (Hubert)– младший лейтенант, недавно окончивший военное училище. Но 26 апреля 1918 г. жизнь семьи остановилась – молодой человек, участвовавший в Первой мировой войне, скончался от ран, полученных на поле боя в Фландрии.

На этом столе добавился лишь пузырек с землей Фландрии, где и погиб младший лейтенант Hubert Rochereau (Белабр, Франция). | Фото: tresupesdobles.com.

Эта трагедия подтолкнула родителей превратить его комнату с личными вещами, орденами и даже пузырьком с землей, где он был изначально похоронен, в своеобразный музей. В ней они постарались собрать все предметы, вещи и фотографии, которые так или иначе были связаны с их сыном. А для того, чтобы никто не нарушил ту атмосферу, которая царила при жизни сына, комнату решили замуровать – отец полностью заложил дверной проем кирпичом.

Хьюберт Рошеро посмертно был награжден орденом Почетного Легиона и воинским Крестом «За храбрость» (Белабр, Франция). | Фото: tresupesdobles.com.

Интересный факт: Спустя 17 лет, по неизвестной причине родители не то продали, не то подарили свой дом генералу Эжену Бриду. При передаче недвижимости родители Хьюберта поставили единственное условие – комната их сына должна оставаться законсервированной в течение 500 лет.

Все вещи, которые любил погибший воин, родители бережно пытались сохранить для потомков (Белабр, Франция). | Фото: tresupesdobles.com.

Прошло время, сменился не один владелец, и в конце прошлого века Даниэль Фабр – муж внучки того генерала, который в свое время получил дом, разобрал кирпичи и вошел в комнату, в которой сохранились реликвии семьи Рошеро.

Родители хотели, чтобы комнату погибшего сына не открывали в ближайшие 500 лет (Белабр, Франция). | Фото: twizz.ru.

Увиденное настолько потрясло хозяина, что он пригласил власти коммуны, чтобы они могли увидеть своеобразную капсулу времени своими глазами. Единственное, он пожелал, чтобы журналисты не называли адрес и не делали снимки вблизи дома, чтобы по фотографиям нельзя было определить его местонахождение. Он опасался нашествия туристов и корреспондентов из разных газет, которые начнут штурмовать его дом с целью заглянуть в эту секретную комнату.

Все, что было дорого сыну, родители собрали в одной комнате и замуровали ее на долгие годы (Белабр, Франция). | Фото: fdra-historia.blogspot.com/ twizz.ru.

«Когда входишь туда, кажется, что время остановилось», — сказал мэр Белабра Лоран Ларош после того, как сам посетил необычную комнату. Мэр до сих пор надеется, что когда-нибудь появится меценат, который выкупит комнату и сделает ее достоянием коммуны, превратив в музей.

Даниэль Фабр бережно хранит все реликвии семьи Рошеро, но превращать свой дом в музей пока не собирается (Белабр, Франция). | Фото: fdra-historia.blogspot.com/ twizz.ru.

А вот Даниэль Фабр не в восторге от подобной идеи, но все же, из уважения к истории, он пообещал сохранить комнату в неизменном виде, невзирая на то, что пожелания родителей Хьюберта не имеют юридической силы и он никакой эмоциональной привязанности к погибшему офицеру и его вещам не питает.

Любимые книги и обувь Хьюберта Рошеро сохранились довольно хорошо (Белабр, Франция). | Фото: tresupesdobles.com.

Несмотря на заверения теперешнего хозяина дома, что все останется на своих местах, власти коммуны все же обеспокоены тем, что его потомки или другие владельцы могут не сдержать слова. Тем более, что некоторые вещи уже настолько ветхие, что рассыпаются на глазах.

Больше всего пострадал мундир, который полюбился моли (Белабр, Франция). | Фото: twizz.ru.

Особенно это касается мундира и другой одежды, которые изрядно попортила моль, но Даниэль Фабр и его внучки уверяют, что восстанавливать и даже трогать ничего не собираются, чтобы не потерялся «тот особенный эмоциональный заряд, ощущение соприкосновения с прошлым».

При взгляде на белоснежное кружевное покрывало сложно представить, что на этой кровати более 100 лет никто не спал (Белабр, Франция). | Фото: elcomercio.pe/ twizz.ru.

Поскольку это частная собственность, муниципалитет никакого права не имеет ни настаивать, ни что-либо требовать, но все же не покидает надежда, что все экспонаты, сохранившиеся в тайной комнате, можно будет увидеть не только на снимках.

Власти коммуны Белабр хотели бы превратить эту комнату в музей (Франция). | Фото: notiulti.com.

Подобные находки всегда имеют историческую ценность, ведь именно они сохраняют вещи и предметы, которые действительно использовались в тот или иной период времени.