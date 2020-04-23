Николай Стариков: «Мы заинтересованы, чтобы Молдавия процветала»

Об этом заявил российский общественный деятель и публицист для Accent TV

Стариков сказал, что в России с удивлением наблюдают за бурной реакцией молдавской оппозиции, критикующей подписанное соглашение о выделении Молдове кредита в 200 млн евро. При этом условия российского кредита ничем не уступают условиям, по которым Молдове предлагаются средства западными партнерами.

«Русский народ и народ Молдовы – это братские народы. И поэтому мы заинтересованы, чтобы Молдавия процветала, чтобы здесь никогда больше не было братоубийственной войны. И поэтому Россия, в силу дружественных отношений к народу Молдовы, готова выдать достаточно большой кредит в 200 миллионов евро под совершенно незначительный процент, равный 2%. Мне кажется, здесь все очевидно, исходя из цифр», – отметил Николай Стариков.

Российский публицист считает, что, желая процветания Молдове, Москва ориентируется на того, кто в состоянии двигать страну вперед, – президента Игоря Додона. По словам Старикова, получение данного кредита – заслуга главы молдавского государства.

«Игорь Николаевич Додон, к которому я отношусь с большим уважением, является ярким промолдавским политиком. Он не является пророссийским, он является именно промолдавским. И российская власть понимает это и поддерживает того политика, чьи действия приведут к процветанию Молдавии. А если Молдавия будет процветать, то у нас будут хорошие отношения, и мы прямо в этом заинтересованы. Россия ориентируется на того политика, на которого, собственно говоря, ориентируется и сам молдавский народ», – сказал эксперт.

Напомним, договоренность о предоставлении Молдове кредита была достигнута Игорем Додоном и Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Обложка: © Фото: Минобороны РФ / mil.ru

Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-my-zainteresovany-chtoby-moldavija-procvetala-114947