Навальный разрушает экономику России, убеждая аудиторию в пользе «вертолетных денег».

Алексей Навальный перешел от устных разглагольствований о необходимости денежных выплат всем россиянам к публикации соответствующей петиции, которую призывает подписать всех граждан страны. Примечательно, что выход обращения совпал с появлением в Сети виртуальных массовых акций протеста.

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный решил перейти от слов к действиям, разместив сразу на трех интернет-площадках петицию с требованием выплатить всем россиянам деньги из Фонда национального благосостояния, а также создав для сбора подписей отдельный сайт.

«Для всего, что нужно, без ущерба для всего остального»

В специально снятом по этому поводу видеоролике блогер, как и ранее, продолжает настаивать на денежных выплатах гражданам страны, финансовой поддержке и отмене налогов для малого бизнеса, а также компенсациях для коммунальных организаций в условиях коронавируса и режима самоизоляции. Сам проект глава ФБК гордо окрестил «5 шагов для России».

По мнению Навального, выдвинутые требования к руководству страны являются «разумными», так как «поддержаны большинством авторитетных российских экономистов». Их фамилии блогер, конечно, называть не стал, ведь ему не свойственно подтверждать свои слова реальными фактами и примерами. Единственный «весомый аргумент», который приводит Алексей Навальный, ограничивается лишь тем, что «в резервах России денег больше, чем достаточно, для оплаты всего, что нужно, без ущерба для всего остального».

Однако блогер, по всей видимости, опять забыл, к каким экономическим последствиям может привести бездумное «разбрасывание денег с вертолета». Безусловно, в сложившейся ситуации часть россиян испытывает определенные финансовые затруднения, а отдельные представители малого бизнеса действительно оказались в затруднительном положении. Но Навальный не видит возможности предоставления помощи действительно нуждающимся гражданам, твердо настаивая на выплатах всем.

Волшебник в голубом вертолете

С предложениями по принятию мер в условиях противодействия коронавирусу, которые ограничивались исключительно финансовой составляющей, главный «антикоррупционер» страны выступил еще в начале апреля. При этом, транслируя свой основной тезис, блогер опрометчиво сослался на заявление профессора Чикагского университета и Высшей школы экономики Константина Сонина, который озвучил ровно противоположную точку зрения.

По словам специалиста, так называемые «вертолетные деньги» не могут оказать ожидаемый положительный эффект, так как могут достаться кому угодно, в основном обеспеченным людям. Как отмечает Сонин, в современном мире никто не применяет подобного рода финансовый инструмент, так как в этом случае экономика начнет стагнировать, а ключевая ставка и инфляция опустятся к нулевым значениям.

Теория «вертолетных денег» сегодня считается лишь устаревшей и метафоричной концепцией, которая не работает в современном мире. По мнению Сонина, в кризисной ситуации положительный эффект могут оказать денежные трансферы только малоимущим гражданам, но не всем подряд.

Но многие сторонники и коллеги Навального по либерально-оппозиционному цеху незамедлительно поддержали инициативу главы ФБК, массово распространяя информацию о запуске петиции в социальных сетях. Они активно призывают всех ставить под обращением свои подписи, убеждая своих подписчиков якобы в «правильности» подобных мер и даже называя выпущенный блогером ролик «главным видео года».

Но никто из соратников Навального не говорит о возможных негативных последствиях этих действий, поддерживая таким образом лозунги "оппозиционера" о выдуманном им самим «безразличии» властей по отношению к народу, что, очевидно, является лишь частью продолжающейся кампании главы ФБК по дискредитации руководства страны.

Не митингом единым

Стоит также отметить, что в своем последнем ролике Алексей Навальный обратил особое внимание на тот факт, что самым действенным способом донести те или иные требования до властей являются реальные акции протеста и митинги. Однако после введения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий стало невозможно, и поэтому блогер призвал россиян выражать свое мнение в Сети.

Удивительным образом в социальных сетях сразу же появились многочисленные посты и скриншоты виртуальных митингов в разных городах страны, в частности, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Саратове и других. Распространением этой информации также занимаются все те же сторонники Алексея Навального.

При этом либералы утверждают, что модераторы и администраторы «Яндекса» оперативно «разгоняют» участников «несогласованных» виртуальных акций протеста.

Таким образом, Алексей Навальный, его команда и их сторонники, используя непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, добились желаемого и подняли уровень недовольства граждан. Причем не ради благополучия и здоровья россиян, а для новой шумихи вокруг «тоталитарного режима» и создания видимости оппозиционной деятельности.

Очевидно, что предлагаемые Навальным меры не смогут помочь стране и ее населению в условиях экономического кризиса, а наоборот лишь усугубят ситуацию. Но с помощью такого инструмента манипуляции общественным сознанием, как Интернет, можно предположить, что главе ФБК удалось вывести митинги на «новый уровень», собирая протестные акции виртуально. Если, конечно, публикуемые либералами скриншоты не являются всего лишь очередным фейком, к помощи которых псевдооппозиционеры прибегают довольно часто, чтобы обрушиться с необоснованной и бездоказательной критикой в адрес российских властей.

Источник: https://rueconomics.ru/special/current_viewed