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На Балканах вспоминают жертв усташского террора

08:57. 23 апреля 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Александр Борисов (Доня, Градина, Республика Сербская)

22 апреля отмечается День памяти жертв концентрационного лагеря Ясеновац (1941-1945), в котором масштабы совершенных усташами преступлений соотносятся со зверствами нацистов в Освенциме и Треблинке.

«Мы нацелены на мир и лучшее будущее, однако совершенные в отношении нашего народа преступления не смеем и не желаем забывать. Нам не нужны месть и войны, мы не хотим жить в прошлом, но истину о преступлениях мы не будем ни замалчивать, ни скрывать», — заявил в среду сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. В новом гособразовании на тот момент проживало около 6 млн жителей, из них 2 млн — сербы, а также евреи и цыгане.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть — уничтожить, треть — насильно сделать католиками, треть — выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: «Сербов — на вербы».

Говоря о концентрационном лагере Ясеновац, нужно понимать его размеры. Так, общая протяженность лагеря была 60 км, а площадь — 240 квадратных километров, что сопоставимо с маленьким европейским государством.

В своем докладе на международной историко-богословской конференции «Православно-католический диалог после Ясеноваца» исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее:

«По примеру своего покровителя, нацистской Германии, и других фашистских режимов, в НГХ для более эффективной «чистки нации» от нежелательных элементов, были основаны концентрационные лагеря. Они предназначались для массового заключения и систематического истребления сербов, евреев, цыган и антифашистов. Созданием, организацией и управлением концентрационными лагерями в НГХ занималась «Усташская служба надзора». Первые лагеря в НГХ были созданы на острове Паг-Слано, на Велебите, около Госпича — Ядовно, и в Боснии, около Травника — Крушчица. Крупными лагерями были Даница в Копривнице, Керестинец, Лобоград, Лепоглава, Ястребарско и Сисак.

Самым большим и самым чудовищным стал концентрационный лагерь Ясеновац, который был создан по образцу лагерей нацистской Германии в августе 1941 года. Этот лагерь являлся главным местом пыток и смертей в НГХ. По ужасам и зверствам, которые совершали в нем усташи, он не имеет аналогов в истории человечества. По масштабам преступлений — это третий концентрационный лагерь в оккупированной Европе (1941-1945) после Освенцима и Треблинки.

Главное место казни ясеновацких лагерей, Доня Градина, находится на правом берегу Савы, напротив местечка Ясеновац, на территории нынешней Республики Сербской.

В конце апреля 1945 года усташи совершили последнюю резню в Ясеновце, сожгли часть архива и спокойно покинули эту территорию. Народно-освободительная армия Югославии только 2 мая 1945 года вошла в Ясеновац. Поля Ясеновца были завалены трупами, из массовых гробниц повсюду сочилась кровь, как недобродившее вино. Все здания лагеря, кроме сгоревших деревянных конструкций, остались целы. С тех пор начинается период молчания о Ясеновце и стирания следов преступного геноцида усташей.

Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет».

Между тем

Патриарх Сербский Ириней указывает на тот факт, что крики детей были слышны тогда и на небе, но не в Загребе и католической церкви, священнослужители которой принимали непосредственное участие в злодеяниях. «Те, которые должны были проповедовать любовь между народами, мечом и ножом творили преступные дела», — заключил он, добавив, что «продолжается дискуссия об общем количестве жертв, наиболее объективные исследователи считают, что их было больше миллиона».

Обложка: Фото Александр Борисов

Источник: https://nstarikov.ru/na-balkanah-vspominajut-zhertv-ustashskogo-terrora-114959

Метки: чит.клуб

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