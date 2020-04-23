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Мишустин пообещал малому и среднему бизнесу 80 млрд рублей безвозмездно.

16:08. 23 апреля 2020 49 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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Объем прямой безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, составит более 80 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Проект постановления рассмотрят сегодня, 23 апреля.

Размер помощи рассчитывается исходя из МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на одного человека. «Эти средства компании смогут направить на выплату зарплат, а также на решение других неотложных задач»,— пояснил господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

По оценке Минфина, за два месяца поддержкой смогут воспользоваться около 1 млн организаций, сообщил премьер. Получить деньги можно при условии, что компания сохранит не менее 90% штата по сравнению с мартом.

Михаил Мишустин также сообщил, что крупные компании смогут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат. На эти цели выделят 3,5 млрд руб. Изначально программа касалась малого и среднего бизнеса.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4328862?from=hotnews

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