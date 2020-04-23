Как вы режим самоизоляции нарушаете? Опрос от Коммерсанта.
17:33. 23 апреля 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Как вы режим самоизоляции нарушаете?
Дата проведения: с
20.04.2020
по
27.04.2020
|Хожу к дальней помойке и в дальний магазин/аптеку
|3043
|
|11,45%
|Выгуливаю собаку дальше, чем на 100 м от дома
|715
|
|2,69%
|Гуляю по району
|1321
|
|4,97%
|Гуляю с ребенком, ему нужен свежий воздух
|1006
|
|3,79%
|Выхожу на пробежки
|667
|
|2,51%
|Выезжаю без пропуска
|450
|
|1,69%
|Продолжаю работать
|4931
|
|18,56%
|Все вышеперечисленное
|2231
|
|8,4%
|Не нарушаю
|11531
|
|43,4%
|Свой вариант в комментариях
|676
|
|2,54%
|Всего голосов:
|26571