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Как вы режим самоизоляции нарушаете? Опрос от Коммерсанта.

17:33. 23 апреля 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как вы режим самоизоляции нарушаете?

 

Дата проведения: с 

20.04.2020
 по 
27.04.2020

Хожу к дальней помойке и в дальний магазин/аптеку               3043
     

 

 

 11,45%
Выгуливаю собаку дальше, чем на 100 м от дома 715
 

 

 

 2,69%
Гуляю по району 1321
 

 

 

 4,97%
Гуляю с ребенком, ему нужен свежий воздух 1006
 

 

 

 3,79%
Выхожу на пробежки 667
 

 

 

 2,51%
Выезжаю без пропуска 450
 

 

 

 1,69%
Продолжаю работать 4931
 

 

 

 18,56%
Все вышеперечисленное 2231
 

 

 

 8,4%
Не нарушаю 11531
 

 

 

 43,4%
Свой вариант в комментариях 676
 

 

 

 2,54%
Всего голосов: 26571
 

 

Источник: https://www.kommersant.ru/poll/result/1694

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