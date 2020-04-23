Как царь Петр учебники издавал

В марте 1710 года в Московской типографии по повелению Петра I напечатали книгу «География или краткое земного круга описание». Из неё можно было почерпнуть сведения о том, что «первозданный человек Адам» был сотворён в Азии, что французы «учтивы, но лукавы» и в войне «жарки, но вскоре отступают» и множество других интересных фактов. Вот несколько любопытных деталей о первом русском учебнике по географии.

«Государство Цесарское, еже и Немецкое, или Германиею нарицается, имя своё производит от Гомера, сына Иафетова. Иные же глаголют, яко от германов». Из книги «География или краткое земного круга описание»

1. Книга была напечатана гражданским шрифтом, который ввёл в употребление Пётр I.

Император хорошо понимал, каким удобным инструментом может быть печатная литература. Первые книги на русском языке для него печатали в Голландии, с 1702 года царские заказы на светскую литературу начала выполнять Московская типография. Чаще всего в ней издавались учебники. Но старославянская кириллица, которую поначалу использовали в печати, ассоциировалась в первую очередь с религией. И в 1708 году появился новый шрифт. Словолитец Михаил Ефремов отлил его по образцам, которые прислал ему сам государь. «География или краткое земного круга описание» оказалась одной из первых книг, на которой был опробован новый шрифт.

Из научного архива РГО

«Этот учебник – яркая иллюстрация того, какую роль сыграл Пётр I в развитии географии. Он был не только государственным деятелем, но ещё и географом, причём практикующим: он открывал новые порты, налаживал связи с Европой, строил города. Поскольку его начинания соотносились с пространственным развитием России, он понимал важность географии и образования в этой сфере. Первые учебники не просто давали новую информацию, они сильно влияли на картину мира». Советник Департамента экспертно-аналитической и проектной работы РГО Александр Иванович Глухов

2. Первый учебник по географии возник в тот же период, когда в России стали появляться специализированные школы.

В допетровское время образование можно было получить только в церковно-приходских школах. Но они не могли подготовить специалистов, которые требовались царю-реформатору. В результате по указу Петра I в 1701 году в Москве появилась Школа математических и навигацких наук – первое русское артиллерийское, морское и инженерное училище. Во главе её стоял естествоиспытатель и астроном Яков Брюс, который открыл при школе первую в России обсерваторию. Позже открылись медицинская школа, инженерная, артиллерийская; в Санкт-Петербурге начала работать Морская академия. Для обучения во всех этих учреждениях, специализировавшихся на точных и естественных науках, требовались учебники. Одним из них и стала «География или краткое земного круга описание».

3. Автор учебника доподлинно неизвестен.

Историк Пётр Пекарский предполагал, что книгу перевели с голландского языка, «потому что говоря о расстояниях и положении местности, приводится несколько раз в пример Амстердам». Но в учебнике с большим пиететом говорится о московских царях и о православной вере, вряд ли так мог написать иноземный автор. Исследователи Татьяна Быкова и Мирон Гуревич обратили внимание, что на последней странице текста одной из сохранившихся книг напечатано имя Алексея Морозова. Позже это же имя они обнаружили и в других изданиях учебника. Похоже, книгу «собрали» из нескольких переводных изданий, добавив кое-что от себя. А занимался этим, вероятно, составитель и переводчик Морозов.

Из научного архива РГО

«По всей видимости, первый учебник был переводным с голландского, столь любимого Петром. Причём информация в нём вполне могла быть морально устаревшей. В то время книги зачастую публиковались у нас с большим опозданием, и к моменту выхода из типографии теряли актуальность. Например, самый известный из старинных учебников географии – «Всеобщая география», написанная Бернхардом Вареном в 1650 г., – в России появился только в 1718 г., почти через 70 лет после смерти автора. Правда, и ритм жизни тогда был другим – новые знания появлялись не в таком стремительном темпе, как сейчас». Советник Департамента экспертно-аналитической и проектной работы РГО Александр Иванович Глухов

4. В учебнике ничего не рассказывалось о физической географии.

Основное внимание в нём уделяется описанию разных государств: особенностям правления, источникам доходов, характерным национальным чертам и военным силам. Иногда есть информация об основных городах страны, иногда – рассуждения о происхождении её названия. Кстати, описания России в книге нет. Зато в таблицу долготы и широты знаменитых городов, позаимствованную из книги «Lexicon geograhicum» профессора математики и космографии в Милане Филиппа Феррария, добавлены координаты 31 русского города.

Атлас Российской империи 1745 года; научный архив РГО

«Государство Аглинское делится в три королевства, два на едином острову, аглинское, и шкотское, а третие ирлянское на острову особливом. Сие государство пределы свои имеет со всех стран море окиан, и ни с которым государством рубежеи не имеет, и есть государство богатое, изобилно зело скотом, паче же овцами, от которых волны, делают они сукна и иные товары, и розвозят во все страны. Пшеницы зело тамо много родится, из руд у них премного исходит олова и свинцу, а паче богатеют народы сих государств от купечества, и множество к тому у них зело караблеи, на них же обходят во все страны вселенныя, и сила их воинская состоится на мори, понеже могут кораблеи 100 воинских собрати, и на суше бывает у них на своих денгах 40 000 человек, и вящше». Из книги «География или краткое земного круга описание» 5. Учебник выдержал три переиздания, «исправленных и дополненных». Вторая версия книги вышла в 1715 году в Санкт-Петербурге, третья и четвёртая были опубликованы на следующий год – одна в Московской типографии, другая – в Санкт-Петербургской. В новые издания действительно вносились исправления и уточнения. Например, во втором была дополнена таблица Феррария, а в третьем – уточнены данные про Австралию. Обложка: «Экзамен Петра»; автор: Юрий Кушевский

Источник: https://nstarikov.ru/kak-car-petr-uchebniki-izdaval-114602