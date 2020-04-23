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Эксперт назвал три причины, по которым Трамп пригрозил топить иранские корабли.

14:27. 23 апреля 2020 102 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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Президент США Дональд Трамп поручил американским военно-морским силам уничтожать иранские боевые корабли в случае преследования в море.

"Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море", – написал Трамп в Twitter.

Он также разместил видео, на котором видно, как иранские патрульные катера приближаются к военному кораблю США.

Научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за угрозами президента США в адрес Ирана.

"Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, сейчас Трамп и его администрация находятся во внутриполитическом плане в достаточно сложном положении из-за стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции, которая не дает Америке в полной мере развиваться. Сейчас положение Трампа оставляет желать лучшего и ему нужно добиться определенных успехов на внешнеполитическом поле. И в этом смысле Иран является удобной мишенью, за которую Трамп опять цепляется и обвиняет во всех проблемах, которые существуют на Ближнем Востоке", – сказал Фархад Ибрагимов.

По его мнению, президента США также задело то, что Иран на днях демонстративно отказался принимать американскую гуманитарную помощь. Помимо этого, считает эксперт, есть и еще одна причина.

"Ну и конечно же, здесь есть еще экономический аспект, связанный с падением цен на нефть. Есть предположение, что подобное обострение опять позволит повысить цены на нефть, как это было в январе этого года, когда президент Трамп отдал приказ об уничтожении генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. И вполне вероятно, что администрация Трампа пытается сейчас повысить свой рейтинг, а также сделать так, чтобы цены на нефть вновь подскочили", – полагает Фархад Ибрагимов.

Источник: http://alternatio.org/events/all/item/79884-ekspert-nazval-tri-prichiny-po-kotorym-tramp-prigrozil-topit-iranskie-korabli

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8005 7319
    Stelm 23 апреля 2020 в 15:38

    Трампу не позавидуешь….тяжело ему…А,да пускай топит корабли иранские. Все равно ведь реально не смогут ответить. Раздербанили страну,а теперь ультиматумы ставят. В этом вся суть пиндосов,-сделать показательное наказание более слабого противника,что бы сильные боялись. Примитивная стратегия упырей.

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