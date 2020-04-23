Дмитрикова: Не должно возникать сомнений в наличии полномочий, предоставленных субъектам РФ

Декан кафедры государственного и административного права юрфака СПБГУ Екатреина Дмитрикова уверена, что полномочия, предоставленные регионам в части установления ответственности за нарушение режима самоизоляции на местном уровне, вполне закономерны.

«Не должно возникать сомнений в наличии полномочий, которые предоставлены субъектам РФ в части установления ответственности на своем региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Эти права четко определены несколькими действующими и недавно принятыми на федеральном уровне законами», - отметила Дмитрикова.



Она пояснила, что ответы Верховного суда по вопросам применения административного, гражданского и уголовного законодательства носят рекомендательный характер. Эксперт обратила внимание, что в обзоре рассматривался пример регулирования в Москве.

«Обзор Верховного суда не ставит под сомнение наличие полномочий, которые предоставлены субъектам в части установления ответственности на своем региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Вопреки высказываниям ряда экспертов можно с уверенностью сказать, что ВС не делал вывод, что законодательное регулирование на уровне субъекта, конкретно в Москве, установлены незаконно», - подчеркнула Дмитрикова.

Эксперт также заметила, что в других регионах, где тоже установлен особый режим, также могут возникнуть вопросы.

«Надо признать, что особые правила в условиях режима повышенной готовности были установлены и в других регионах. Допустим, в Санкт-Петербурге проблемы разграничения регионального и федерального законов пока нет, однако они вполне могут возникать в очень многих субъектах», - уточнила юрист.

Дмитрикова считает, что после обзора Верховного суда вопросы по-прежнему остались, но эту ситуацию необходимо прояснить.

«Фактически комплекс законов и норм подразумевает для субъектов право вводить свои требования. В целом каждый регион может опираться на две группы правил: первое - принятые на своем уровне, не противоречащие федеральным законам; второе - установленные для исполнения федерального законодательства при введении режима повышенной готовности в соответствии с законом о ЧС», - объяснила эксперт.

Юрист указала на то, что согласно положению ст. 1.3.1 КоАП для регионов предусматривается право устанавливать административную ответственность за нарушение законов и других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Именно такая норма применена в Москве.

Дмитрикова также обратила внимание на введенную с 1 апреля это года ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Статья введена для обеспечения регулирования ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Фактически здесь регион должен обеспечить выполнение норм и ответственности граждан, которые государство заложило, если на той или иной территории введен режима повышенной готовности и существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», – пояснила она.



Полномочия на самостоятельные действия регионов указаны и в ст. 11 ФЗ-68 о защите населения, отметила Дмитрикова: «Законодатель определяет для субъектов возможность установления своих правил при введении режима повышенной готовности. Помимо этого, закон теперь наделяет субъекты возможностью устанавливать правила поведения в регионе с учетом особенностей ситуации и во исполнение правил поведения, которые установлены постановление правительства №417».

Исходя из этого, московские власти установили пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте. В связи с этим необходимо оформить рабочий пропуск до конца месяца. Также можно оформить разовый пропуск для посещения врача или при возникновении иных обстоятельств.