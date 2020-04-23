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Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК.

13:40. 23 апреля 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Уголовное дело в отношении участников несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
 
Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК

 

  • © Виктория Гагкаева 
  • РИА Новости

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело... передано для дальнейшего всестороннего и полного расследования следователям центрального аппарата ведомства», — говорится в пресс-релизе.

Бастрыкин поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего, в том числе с помощью видеозаписей и экспертиз, а также установить всех участников событий и степень их участия в противоправных действиях.

Ранее суд в Северной Осетии назначил административные аресты 37 участникам несанкционированного митинга во Владикавказе.

20 апреля во Владикавказе на площади Свободы прошёл несогласованный митинг, участники которого призывали отменить режим самоизоляции.

СК возбудил уголовное дело в связи с применением насилия в отношении 13 силовиков на этом митинге.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/740044-sk-miting-vladikavkaz-delo

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