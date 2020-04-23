ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Ранее он предложил в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ввести налог на валютообменные операции c целью ограничить вывоз капитала за рубеж.
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник газеты «Ведомости» подтвердил эту информацию.
По мнению ЦБ, информация, изложенная в докладе Сергея Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». В самом ЦБ отказались от комментариев.
Напомним, бывший советник президента России по экономике Сергей Глазьев был назначен членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК в октябре 2019 года. Ранее господин Глазьев неоднократно высказывался за жесткое валютное регулирование. По его мнению, введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4328648?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Где это письмо почитать можно?
В оригинале
Пока похоже на ЗВИЗДЁЖЬ…..
«рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности»
Хорошо излагают, собаки! Учитесь, Киса!
Этот цб, во главе с наибулиной, нарушает нашу конституцию…
Конституция РФ, Статья 29, п. 4, 5.
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