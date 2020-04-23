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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

15:12. 23 апреля 2020 116 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

 

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Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Ранее он предложил в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ввести налог на валютообменные операции c целью ограничить вывоз капитала за рубеж.

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник газеты «Ведомости» подтвердил эту информацию.

По мнению ЦБ, информация, изложенная в докладе Сергея Глазьева, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». В самом ЦБ отказались от комментариев.

Напомним, бывший советник президента России по экономике Сергей Глазьев был назначен членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике ЕЭК в октябре 2019 года. Ранее господин Глазьев неоднократно высказывался за жесткое валютное регулирование. По его мнению, введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4328648?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 16214 820
    Русофил 23 апреля 2020 в 15:13

    Где это письмо почитать можно?
    В оригинале
    Пока похоже на ЗВИЗДЁЖЬ…..

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  • 3129 2429
    Sergey64 23 апреля 2020 в 15:22

    «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности»
    Хорошо излагают, собаки! Учитесь, Киса!

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  • 29888 26002
    Вячеслав 23 апреля 2020 в 15:39

    Этот цб, во главе с наибулиной, нарушает нашу конституцию…

    Конституция РФ, Статья 29, п. 4, 5.
    “Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.”

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