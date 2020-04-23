Агония Сайгона. Как американцы «слили» Южный Вьетнам

21 апреля 1975 г. начался последний акт драмы, которую в СССР звали «империалистической агрессией против Демократической республики Вьетнам (ДРВ)». Да и в США общественное мнение к тому моменту было склонно считать конфликт «грязной войной».

Крысы бегут на корабль

Поражение во Вьетнаме до сих пор остается самой большой неудачей в военной истории Америки. Если по справедливости, фиаско с США должны разделить союзные Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, ещё несколько стран. В их числе, естественно, прозападная Республика Вьетнам. Она же Южный Вьетнам, поскольку ДРВ — это Северный Вьетнам.

Война во Вьетнаме продлилась без малого два десятилетия — 1957 по 1975 г. Американцы влезли в нее в 1965 г. и официально вышли из войны в 1973-м, после подписания Парижских соглашений. Дальше отдуваться пришлось армии Южного Вьетнама, обученной и вооруженной по американским стандартам. Ставка на «вьетнамизацию» провалилась. Чуть больше, чем за год, Юг практически капитулировал перед Севером.

18 апреля администрация президента Форда отдала приказ о срочной эвакуации американцев из Сайгона. Для выполнения задачи было выделено 35 кораблей, в том числе 4 авианосца, сотни самолетов и вертолетов.

Операция началась 21 апреля. В тот же день президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу (Тхиеу) отрекся от власти. Перед отбытием в эмиграцию он сказал исторические слова: «Американцы, вы убегаете и заставляете нас делать работу, с которой вы не справились».

Ставший после его бегства президентом Зыонг Ван Минь правил всего неделю. Когда он предложил пришедшим его арестовать северянам передать власть, те резонно ответили: «Ты не можешь передать того, чего у тебя нет».

«Порывистый ветер»

Запад в общих чертах знал о том, что происходит в Сайгоне: в городе остались несколько десятков иностранных журналистов. Одним из них был голландец Хуберт Ван Эс, работавший на американское агентство «Юнайтед пресс интернешнл». В середине дня 29 апреля он оказался на территории посольства США рядом со зданием, где ранее проживали сотрудники американской резидентуры. Эс сделал полную драматизма фотографию: цепочка людей по шаткой лестнице поднимается на крышу, чтобы навсегда покинуть родину. Она стала символом поражения Запада во Вьетнаме.

Американского персонала в городе на тот момент почти не осталось, в вертолеты грузили вьетнамцев, которые опасались преследования со стороны новой власти. Их довозили до американских кораблей у вьетнамского побережья и возвращались за новыми беженцами. Эта операция вошла в историю под кодовым названием «Порывистый ветер».

«Ветер» стих за несколько часов до того, как армия ДРВ подошла к воротам посольства. На корабли 7-го флота эвакуировали 1737 американцев и более 5000 вьетнамцев. Чтобы разместить всех хотя бы на палубах, за борт приходилось сбрасывать вполне исправные вертолеты. Перед последним рейсом на крыше посольства оставались 11 морских пехотинцев. Последним на борт поднялся мастер-сержант Джон Вальдез.

Скольких вьетнамцев пришлось бросить на произвол победителей, так и осталось невыясненным. В списках посольства на эвакуацию числилось 17 тыс. человек… Всего за апрель 1975 г. удалось вывезти до 50 тыс. вьетнамцев, 138 тыс. получили американское гражданство.

Южновьетнамский вертолёт сталкивают за борт корабля, чтобы освободить место на палубе, 1975 г. Источник: Public Domain

Люди в лодках

Утром 30 апреля 1975 г. в Сайгон вступили войска Демократической республики Вьетнам. После недельного беспорядка с грабежами магазинов в городе царила тишина. Примерно такая же стоит сейчас по поводу эпидемии коронавируса в Хошимине, в который Сайгон переименовали в том же 1975 г. Ранее город покинули почти миллион человек, большинство — по воде.

Термин «люди в лодках» появился в Индокитае ещё во время войны с французами. После падения Сайгона в 75-м о нем вспомнили снова. Именно на лодках и катерах отправлялись в далекий путь беглецы в надежде добраться до какой-нибудь страны Юго-Восточной Азии. Или на то, что их подберет в море иностранное судно. Многие погибли в открытом море.

Первыми в Сайгон вошли северо-вьетнамские танки Т-54 и ПТ-76 советского производства. Сопротивления не было. Вьетнамцы потом шутили, что северяне захватили Сайгон, не разбив даже лампочки. Вскоре в городе прошел военный парад, после которого большинство войск ДРВ покинули город. Оставшиеся, к удивлению сайгонцев, вели себя вежливо. История о том, что «девочек», которые обслуживали американский контингент, собрали на баржу и затопили в море, скорее всего, из области легенд. Во-первых, раньше то же самое рассказывали про советских проституток времен Второй мировой войны из Мурманска и Архангельска. Во-вторых, от Сайгона до моря довольно далеко.

Почему США проиграли?

Вьетнам обошелся США в 111 млрд долларов. В пересчете на нынешние цены это под триллион. За годы войны американцы сбросили на Вьетнам 6,7 млн тонн бомб — почти в 2,5 раза больше, чем на Германию с 1939 по 1945-й. Почему же они эту войну проиграли?

Лидер ДРВ Хо Ши Мин, не доживший до победы (умер в 1969 г.), говорил так: «На каждого погибшего своего солдата вы можете убить десять моих людей. Но даже при такой статистике вы проиграете, а я одержу победу».

Не хуже ответил Туан, персонаж голливудского фильма «Доброе утро, Вьетнам»: «Сначала нас защищали французы, потом американцы. Для меня вся разница в том, что одни убили моего отца, а другие — моего брата».

Обложка: Вьетнамские беженцы на палубе корабля ВМС США, операция «Порывистый ветер», 1975 г. © / Public Domain

Источник: https://nstarikov.ru/agonija-sajgona-kak-amerikancy-slili-juzhnyj-vetnam-114956