А вы и дальше читайте все эти «Подслушано» «Типичный» и проч

...среди нечистот было просто невозможно. Дальшевсе классически: общенациональный розыск и свадьба...перед этим рассказывает о своей нелегкой судьбе кукле. Дядя Белоснежки, подслушав ... сказочного фольклора. Я читала, вам не рекомендую, читайте русские сказки. У...
...детства все называли между собой «непутёвым», помню, случайно подслушал ...), а дед начинал снова читатьдальше, до следующего «вот балда... он был «пустой». Всеэти метания закончились, когда сошлись...голове некая мозаика, а всеэти «мультики» с беседами ...
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... без него. Дальше по рассказу я об этом напомню. Филофея в... читал в О.И. про Ермака из 16 века. Угарал. Этовсе...Енисей местные сказали:»Поехал прохиндей дальше людей облапошивать, здесь видно ... Нахрачу и рассказал, что подслушал разговор Новицкого с попом о...
Админов некоторых групп соцсетей нужно привлекать к административной ответственности за распространение фейков.
Так же есть вопрос к администрации ресурсов.
Не раз уже замечал в крупных группах откровенную пропаганду запада и манипуляционную информацию.
А тебя за распространение фейков?
Неа?
А нас за шо?
“…КУРИНЫХ ХРЕБТОВ…” Ну насмешили. А куры видимо величиной с барана, а семья многодетная.
А ЯП чем хуже?!..