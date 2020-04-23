Главная » Невероятное в мире, Творчество

А вы и дальше читайте все эти «Подслушано» «Типичный» и проч

13:43. 23 апреля 2020 229 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10067938.html

Метки: информационные технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Душа Европы - это жутко // Виолетта Крымская
...среди нечистот было просто невозможно. Дальше все классически: общенациональный розыск и свадьба...перед этим рассказывает о своей нелегкой судьбе кукле. Дядя Белоснежки, подслушав ... сказочного фольклора. Я читала, вам не рекомендую, читайте русские сказки. У...
Сказки деда Семёна: cибирский тумень Лютый
...детства все называли между собой «непутёвым», помню, случайно подслушал ...), а дед начинал снова читать дальше, до следующего «вот балда... он был «пустой». Все эти метания закончились, когда сошлись...голове некая мозаика, а все эти «мультики» с беседами ...
Кто ходит в школу по утрам...
... читать все подряд, изучать китайский язык (просто так ему это ...понимает не сразу. А дальше все зависит от мировоззрения родителей....то картинками А что дальше? А дальше начинаются опросы, оценки,...- мальчик 11 лет, подслушав телефонный разговор его мамы с...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
... - это Мир, который мы все осознаём. Алёна запоминала всё, что когда-либо читала... северную страну, где встаёт Солнце. Дальше точка визуализации, управляемая Лизой, полетеланад... какая-то сорока подслушала наш разговор, и теперь все герои сказок собираются...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
.... После окончания пресс-конференции, мы подслушали немного, Вы говорили с канцлером... материалы из архива. Я когда читаю некоторые вещи, всё становится абсолютно... понимаем все эти проблемы, ведём диалог с нашими коллегами и будем это делать дальше...
В помощь альтернативщикам или откуда взялась Сибирская часть мифа о Ермаке
... без него. Дальше по рассказу я об этом напомню. Филофея в... читал в О.И. про Ермака из 16 века. Угарал. Это все...Енисей местные сказали:»Поехал прохиндей дальше людей облапошивать, здесь видно ... Нахрачу и рассказал, что подслушал разговор Новицкого с попом о...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)