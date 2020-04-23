Главная » История, Мировоззрение, Политика, События, Творчество

2 гвоздики товарищу Ленину

18:28. 23 апреля 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вчера прошла 1-я по счету акция "2 гвоздики товарищу Ленину". Было собрано денег на 1650 красных гвоздик, которые возложили у памятника Ленину на Октябрьской площади.
В возложении участвовал и правнук Сталина Яков Джугашвили. Для первого раз неплохо, учитывая, что акцию запустили только недавно.
Если она будет развиваться также, как аналогичная акция с гвоздиками Сталину, то будет хорошо.





Также стоит отметить, что в Саянске открыли новый памятник Ленину.



Инициатором установки памятника выступили "Дети войны", а деньги на монумент высотой в 2,5 метра собрали за счет добровольных пожертвований.
Открытие приурочено не только к дню рождения Ленина, но и к 50-летию основания Саянска, которое также отмечается 22 апреля, который был основан на 100-летнюю годовщину со дня рождения Ленина.
Мэрия Саянска полностью поддержала установку памятника и заявила о позитивной оценке деятельности Ленина для России.

И еще по вчерашнему юбилею.



1. Возложение цветов к Мавзолею от товарищей из КПРФ https://kprf.ru/photoreports/837.html Фотоотчет
2. Главные книги Ленина по версии писателя Данилкина https://bookmatejournal.livejournal.com/40693.html?media&utm_source=ljtimes В конечном итоге, всегда лучше читать первоисточник, чтобы понять автора
3. В Ханое открылась выставка "Владимир Ленин и его эпоха" https://vk.com/wall12201227_57632 Выставка проводится в условиях режима самоизоляции
4. Про опус Star Media про Ленина к юбилею https://www.youtube.com/watch?v=McaVlD9S6eI Такая себе документальная "зулейха".
5. Про мудака из Екатеринбурга выкинувшего цветы у памятника Ленина в мусорку https://zergulio.livejournal.com/6885807.html У нас такие же дегенераты в 2009 году притащили бочку с дерьмом к памятнику Ленину, в результате чего антибандеровский фронт в Севастополе счастливо развалился. Будет интересно посмотреть на реакцию контролирующих органов или же на ее отсутствие.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5813332.html

Метки: 2 гвоздики, Ленин, памятники, праздники

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тоталитарный Дайджест. 21.04.2020
... "Тоталитарный Дайджест".1. "2 гвоздики товарищу Ленину". Завтра в тестовом режиме, по...с акцией "2 гвоздики товарищу Сталину", пройдет акция "2 гвоздики товарищу Ленину". Принцип организации ...же можно сдать деньги на гвоздики или узнать, как поучаствовать ...
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2019
..., люди собрались в районе памятника товарищу Ленину. Мы, коммунисты, держали в руках... знамена Победы, баннеры с изображением товарищей Ленина и Сталина с лозунгом «За... машины ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», системы «Град», 120-миллиметровые полковые...
Сводки от ополчения Новороссии 20 апреля 2015
...-30, МСТА-Б и САУ «Гвоздика». 19 апреля отмечалось продолжение конфликта.... Поэтому меня не перестают удивлять товарищи, которые настойчиво чешут про какую... Донецкой области ополченцы восстановили памятник Ленину; — Сегодня окраины Донецка вновь подверглись...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
.... В итоге-как жить?товарищи Новороссийцы...как жить?интересно а... «Детский сад – ясли № 45 «Гвоздика» повар 0,5 ставки - 1430... | Источник: www.youtube.com Ленин ушел. Пришла Европа. Он под... контролем Киева. Не стреляют. Ленина снесли. И?.. К оглавлению |...
Сводки от ополчения Новороссии 17 октября 2016
...террористов погиб наш друг и товарищ Павлов Арсен Сергеевич, более ... Украина перебросила две САУ «Гвоздика» на линию фронта с ... местонахождение двух 122-мм САУ «Гвоздика»», — отметил он. Метки по... стихотворение Есенина на смерть Ленина.И вот он умер......
Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2016
...3 батарей 122-мм САУ «Гвоздика», батареи 122-мм гаубиц ... время круговой обороны наши товарищи сообщили движению Интербригады и...Матюковский , а также наш товарищ Константин Ганжа, получивший в ...был поврежден газопровод по улице Ленина, 72 в Докучаевске. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)