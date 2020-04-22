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Яндекс-протесты, Апокалипсическая окраска, Моя вакцина – Иисус! // Галопом по Европам #196

09:19. 22 апреля 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- За сутки в России плюс пять тысяч шестьсот сорок два заболевших. Это второе место в мире по темпам прироста;
- Экономика России в этом году упадет в лучшем случае на 4 процента, в худшем — на 7,5;
- Правительство ослабило ограничения на вывоз золота и будет выдавать разрешения частным компаниям на его продажу за рубеж;
- На два месяца арестован певец ЧЕльдиев, инициатор народного схода во Владикавказе;
- После месячного карантина начались беспорядки в Колумбии;
- После частичного снятия карантина в Испании начинаются забастовки;
- Впервые в истории Трамп специальным указом полностью остановил эмиграцию в США;
- Олигарх Агаларов сравнил положение своего строительного бизнеса с тонущим кораблем;
- Потери российской медиаиндустрии от коронакризиса составят 100 миллиардов рублей.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xZC0IiKV474

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