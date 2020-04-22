Яндекс-протесты, Апокалипсическая окраска, Моя вакцина – Иисус! // Галопом по Европам #196

В этом выпуске:

- За сутки в России плюс пять тысяч шестьсот сорок два заболевших. Это второе место в мире по темпам прироста;

- Экономика России в этом году упадет в лучшем случае на 4 процента, в худшем — на 7,5;

- Правительство ослабило ограничения на вывоз золота и будет выдавать разрешения частным компаниям на его продажу за рубеж;

- На два месяца арестован певец ЧЕльдиев, инициатор народного схода во Владикавказе;

- После месячного карантина начались беспорядки в Колумбии;

- После частичного снятия карантина в Испании начинаются забастовки;

- Впервые в истории Трамп специальным указом полностью остановил эмиграцию в США;

- Олигарх Агаларов сравнил положение своего строительного бизнеса с тонущим кораблем;

- Потери российской медиаиндустрии от коронакризиса составят 100 миллиардов рублей.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xZC0IiKV474