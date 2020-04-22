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Выздоровление Китая от COVID-19 началось после отключения 5G-вышек.

11:29. 22 апреля 2020 483 просмотра 31 коммент. Опубликовал:

5ge

Исследователи обратили внимание на полное отключение 5G-сетей в Китае за неделю до того, как страна начала уверенно побеждать коронавирусную инфекцию. Согласно данным из открытых мониторинговых источников, сначала сети пятого поколения исчезли в Ухане, затем в Пекине, а затем в течение нескольких дней и в остальной стране.

Частные операторы, действующие в приграничных районах Китая, сообщили, что получили приказ отключить 5G-вышки в 20-х числах марта. Вскоре передатчики были демонтированы военными и конфискованы, а одна из компаний, не выполнившая предписание, лишилась лицензии. Получить официальные комментарии от китайских властей по этому вопросу не удалось, однако в комиссариате изучения внешних угроз Совета народного хозяйства КНР сообщили, что изучают ситуацию с привлечением «ведущих учёных и высокоранговых политиков». Включать сети 5G в Китае в ближайшее время не планируют.

Спустя неделю после отключения вышек число заболевших COVID-19 в КНР стало идти на спад, а к концу месяца официальный Пекин объявил, что ситуацию удалось стабилизировать. Это до сих пор вызывает споры среди эпидемиологов, поскольку с учётом плотности населения в Китае, победа над инфекцией и такое низкое число заболевших (относительно США и стран ЕС) выглядит практически невероятным событием.

Источник: https://panorama.pub/35658-otklyuchili-vse-vyshki-5g.html

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31 Комментарий » Оставить комментарий


  • 7570 5930
    Айва 22 апреля 2020 в 11:45

    После того не значит вследствие того. Я не вижу тут реальной материальной связи между этими событиями. Котка, объясните, как Вы это понимаете.

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    1
    • 14803 7251
      BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:04

      Волновое воздействие на микроорганизм вируса.

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      • 7570 5930
        АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:08

        Поширше, поширше. Механизмы, пожалуйста. Общие слова я и сама могу говорить.

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        • 14803 7251
          BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:11

          Я же не в лаборатории)
          Пускай кто нибудь из микробиологов побалуется, воздействуя излучением на штамм.
          Любой живой объект так или иначе реагирует на излучение в той или иной степени.
          И если человек – огромное количество клеток, то тут микроорганизм малый.
          Кто знает, вдруг конспирологическая идея станет ключом к разгадке и лечению.

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:26

            Вот видите, всё это только гипотезы, даже не отягощающие себя прорисовкой деталей.

            Излучения влияют на организм человека – на кровь, на эндокринную систему, на нервную, способствуют канцерогенезу. В общем, это влияние очень и очень неблагоприятное. Но проявления этого влияния сильно растянуты во времени. Они не сиюсекундны. Не так, что включили – все заболели, а выключили – все поправились. Это детский взгляд на вещи.

            Тем более, взаимодействие организма с вирусом. Тут опять, чтобы излучение как-то повлияло на вирус, он должен мутировать под действием этого излучения и изменить свои свойства, чтобы изменилась картина взаимодействия с макроорганизмом. Это опять требует времени. Волшебства нет. И не факт, что вирус мутирует в сторону увеличения патогенности, может он, наоборот, потеряет свои злодейские качества в результате мутации от излучения.

            Не надо упрощать ситуацию, коллега.

            Что касается 5Ж, оно меня вообще не вдохновляет, на фига мне эти умные чайники, я и сама умная.

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            2
          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:30

            Но проверить стоит.

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:32

            Это горы денег и годы труда.

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          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:33

            Что именно?
            Зафиксировать как штамм реагирует на излучение типичных устройств с высокочастотной антенной?

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:40

            На подлодках личный состав часто делал приборку. Шутили, что замполиту в этом смысле проще всего – рот закрыл – рабочее место в порядке. Так и тут. Сказать можно быстро, а задумать, найти деньги, аппаратуру и кадры, организовать и провести эксперимент, обсчитать его результаты, сделать выводы, написать статью или доклад – это дело небыстрое. Неужели Вы никогда не имели отношения к науке?

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            1
          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:43

            Речь ведь идёт о том, что могут погибнуть ещё тысячи и тысячи, не говоря уже о потерях от простоя экономики.
            Если нужно – деньги и средства найдут.

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:44

            Я не против, пусть исследуют.

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            1
          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 12:48

            Помните Вы писали про миллионы отключённых номеров в Китае?
            Может абоненты были отключены не даром?

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 12:55

            Там были не отключённые сверху, а отказавшиеся снизу абоненты. Но я до сих пор не могу понять, правда это или враньё.

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          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 13:05

            5G идёт на своей сим карте.

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          • 7570 5930
            АйваBlackCat 22 апреля 2020 в 13:07

            Но у нас его ещё нет?

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          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 13:21

            https://yandex.ru/turbo/s/usa.one/2020/04/velikobritaniya-otkazyvaetsya-ot-huawei-kak-ot-proizvoditelya-5g-ssylayas-na-koronavirus/?utm_source=stick_link_button
            А как это расценивать?
            У нас нет, источник излучения может быть где угодно.
            Хоть в космосе летать, если уж все варианты предполагать.

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          • 14803 7251
            BlackCatАйва 22 апреля 2020 в 13:30

            T-Mobile объявила о начале коммерческой эксплуатации сетей 5G 28 июня 2019 года. Подключиться к сетям нового стандарта связи смогли жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Далласа, Атланты, Кливленда, Лас-Вегаса. Сети во всех городах, кроме Лас-Вегаса работают в диапазоне 28 ГГц, а а в Лас-Вегасе – в диапазоне 39 ГГц.

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      • 3953 2781
        чужойBlackCat 22 апреля 2020 в 12:14

        Кот, разрушение ультразвуком новобразований типа рассеянного склероза (от этого вируса имеет место быть) практикуется. Но отключение привело к выздоровлению или включение. Уточните.

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      • 740 616
        АлександрBlackCat 22 апреля 2020 в 13:35

        1-я Гибридная мировая война. Кроме танков и ракет оружием становятся:
        - вирусы;
        - слухи через интернет, фейсбук и гугл;
        - религиозный фанатизм;
        - экономические санкции;
        - манипуляции на биржах.
        Оборудование 5G производит в основном китайский “Huavei”. Запуская страшные слухи про 5G, мелкобриты и пиндостанцы наносят экономический удар по Китаю.

        Сейчас идёт технологическая революция. Главные конкуренты – Китай и США.

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    • 16098 732
      РусофилАйва 22 апреля 2020 в 12:19

      Потому что это эпидемия КАРИЕСА.
      Все умершие болели КАРИЕСОМ.
      Нас обманывают.
      Это пандемия КАРИЕС 2020
      Пандемия потому что превратимся в ручных китайских панд.

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  • 3953 2781
    чужой 22 апреля 2020 в 12:01

    Первые врачи которые в ухане стояли насмерть, у них стала чернеть кожа.
    Кот, немедленно объясни бабушке, как связано выздоровление с 5джи.
    Иначе бабушка не может приступить к посевной.

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    1
  • 4388 3624
    Женечка 22 апреля 2020 в 13:09

    Сатирическое же издание “Панорама”. Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями… Под действие закона о запрете на распространение фейков не попадает. А те, кто перепечатывают без указания данной информации- попадают. Нифига законы не работают.

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