Выздоровление Китая от COVID-19 началось после отключения 5G-вышек.
Исследователи обратили внимание на полное отключение 5G-сетей в Китае за неделю до того, как страна начала уверенно побеждать коронавирусную инфекцию. Согласно данным из открытых мониторинговых источников, сначала сети пятого поколения исчезли в Ухане, затем в Пекине, а затем в течение нескольких дней и в остальной стране.
Частные операторы, действующие в приграничных районах Китая, сообщили, что получили приказ отключить 5G-вышки в 20-х числах марта. Вскоре передатчики были демонтированы военными и конфискованы, а одна из компаний, не выполнившая предписание, лишилась лицензии. Получить официальные комментарии от китайских властей по этому вопросу не удалось, однако в комиссариате изучения внешних угроз Совета народного хозяйства КНР сообщили, что изучают ситуацию с привлечением «ведущих учёных и высокоранговых политиков». Включать сети 5G в Китае в ближайшее время не планируют.
Спустя неделю после отключения вышек число заболевших COVID-19 в КНР стало идти на спад, а к концу месяца официальный Пекин объявил, что ситуацию удалось стабилизировать. Это до сих пор вызывает споры среди эпидемиологов, поскольку с учётом плотности населения в Китае, победа над инфекцией и такое низкое число заболевших (относительно США и стран ЕС) выглядит практически невероятным событием.
Источник: https://panorama.pub/35658-otklyuchili-vse-vyshki-5g.html
После того не значит вследствие того. Я не вижу тут реальной материальной связи между этими событиями. Котка, объясните, как Вы это понимаете.
Волновое воздействие на микроорганизм вируса.
Поширше, поширше. Механизмы, пожалуйста. Общие слова я и сама могу говорить.
Я же не в лаборатории)
Пускай кто нибудь из микробиологов побалуется, воздействуя излучением на штамм.
Любой живой объект так или иначе реагирует на излучение в той или иной степени.
И если человек – огромное количество клеток, то тут микроорганизм малый.
Кто знает, вдруг конспирологическая идея станет ключом к разгадке и лечению.
Вот видите, всё это только гипотезы, даже не отягощающие себя прорисовкой деталей.
Излучения влияют на организм человека – на кровь, на эндокринную систему, на нервную, способствуют канцерогенезу. В общем, это влияние очень и очень неблагоприятное. Но проявления этого влияния сильно растянуты во времени. Они не сиюсекундны. Не так, что включили – все заболели, а выключили – все поправились. Это детский взгляд на вещи.
Тем более, взаимодействие организма с вирусом. Тут опять, чтобы излучение как-то повлияло на вирус, он должен мутировать под действием этого излучения и изменить свои свойства, чтобы изменилась картина взаимодействия с макроорганизмом. Это опять требует времени. Волшебства нет. И не факт, что вирус мутирует в сторону увеличения патогенности, может он, наоборот, потеряет свои злодейские качества в результате мутации от излучения.
Не надо упрощать ситуацию, коллега.
Что касается 5Ж, оно меня вообще не вдохновляет, на фига мне эти умные чайники, я и сама умная.
Но проверить стоит.
Это горы денег и годы труда.
Что именно?
Зафиксировать как штамм реагирует на излучение типичных устройств с высокочастотной антенной?
На подлодках личный состав часто делал приборку. Шутили, что замполиту в этом смысле проще всего – рот закрыл – рабочее место в порядке. Так и тут. Сказать можно быстро, а задумать, найти деньги, аппаратуру и кадры, организовать и провести эксперимент, обсчитать его результаты, сделать выводы, написать статью или доклад – это дело небыстрое. Неужели Вы никогда не имели отношения к науке?
Речь ведь идёт о том, что могут погибнуть ещё тысячи и тысячи, не говоря уже о потерях от простоя экономики.
Если нужно – деньги и средства найдут.
Я не против, пусть исследуют.
Помните Вы писали про миллионы отключённых номеров в Китае?
Может абоненты были отключены не даром?
Там были не отключённые сверху, а отказавшиеся снизу абоненты. Но я до сих пор не могу понять, правда это или враньё.
5G идёт на своей сим карте.
Но у нас его ещё нет?
https://yandex.ru/turbo/s/usa.one/2020/04/velikobritaniya-otkazyvaetsya-ot-huawei-kak-ot-proizvoditelya-5g-ssylayas-na-koronavirus/?utm_source=stick_link_button
А как это расценивать?
У нас нет, источник излучения может быть где угодно.
Хоть в космосе летать, если уж все варианты предполагать.
T-Mobile объявила о начале коммерческой эксплуатации сетей 5G 28 июня 2019 года. Подключиться к сетям нового стандарта связи смогли жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Далласа, Атланты, Кливленда, Лас-Вегаса. Сети во всех городах, кроме Лас-Вегаса работают в диапазоне 28 ГГц, а а в Лас-Вегасе – в диапазоне 39 ГГц.
Кот, разрушение ультразвуком новобразований типа рассеянного склероза (от этого вируса имеет место быть) практикуется. Но отключение привело к выздоровлению или включение. Уточните.
Речь идёт о «патогенном» воздействии излучения на штамм и его последующую реакцию.
То есть 5джи возбуждало штамм к бурной жизни ?
Так штоле ?
Не могу сказать точно.
Но понимаю, что воздействие так или иначе есть.
Не может не быть, так как любой живой организм реагирует на излучение в той или иной степени.
Обоснуйте связь между Китаем (5G есть), Италией (мало), Беларусью и Эквадорам (нет).
А вирус везде есть.
1-я Гибридная мировая война. Кроме танков и ракет оружием становятся:
- вирусы;
- слухи через интернет, фейсбук и гугл;
- религиозный фанатизм;
- экономические санкции;
- манипуляции на биржах.
Оборудование 5G производит в основном китайский “Huavei”. Запуская страшные слухи про 5G, мелкобриты и пиндостанцы наносят экономический удар по Китаю.
Сейчас идёт технологическая революция. Главные конкуренты – Китай и США.
Потому что это эпидемия КАРИЕСА.
Все умершие болели КАРИЕСОМ.
Нас обманывают.
Это пандемия КАРИЕС 2020
Пандемия потому что превратимся в ручных китайских панд.
Профилактика КОВИДа – тотальная экстракция зубов.
Зачем так упрощать.
Так не получится планетарного ШОУ.
https://www.youtube.com/watch?v=OTOEwVcRdMs
Забавно!
“Лектор: У акулы 1500 зубов, у панды 24 зуба, а у человека – 32. Это – норма ! Мужик с задних рядов, громко : Б.я, народ, я-панда !!” (анекдот)
Первые врачи которые в ухане стояли насмерть, у них стала чернеть кожа.
Кот, немедленно объясни бабушке, как связано выздоровление с 5джи.
Иначе бабушка не может приступить к посевной.
Сатирическое же издание “Панорама”. Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями… Под действие закона о запрете на распространение фейков не попадает. А те, кто перепечатывают без указания данной информации- попадают. Нифига законы не работают.
Тоже из разряда юмора: https://pandoraopen.ru/2020-04-22/neizvestnye-zadrapirovali-dver-kvartiry-konstantina-syomina/
Посмеемся вместе?