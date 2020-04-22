Выздоровление Китая от COVID-19 началось после отключения 5G-вышек.

Исследователи обратили внимание на полное отключение 5G-сетей в Китае за неделю до того, как страна начала уверенно побеждать коронавирусную инфекцию. Согласно данным из открытых мониторинговых источников, сначала сети пятого поколения исчезли в Ухане, затем в Пекине, а затем в течение нескольких дней и в остальной стране.

Частные операторы, действующие в приграничных районах Китая, сообщили, что получили приказ отключить 5G-вышки в 20-х числах марта. Вскоре передатчики были демонтированы военными и конфискованы, а одна из компаний, не выполнившая предписание, лишилась лицензии. Получить официальные комментарии от китайских властей по этому вопросу не удалось, однако в комиссариате изучения внешних угроз Совета народного хозяйства КНР сообщили, что изучают ситуацию с привлечением «ведущих учёных и высокоранговых политиков». Включать сети 5G в Китае в ближайшее время не планируют.

Спустя неделю после отключения вышек число заболевших COVID-19 в КНР стало идти на спад, а к концу месяца официальный Пекин объявил, что ситуацию удалось стабилизировать. Это до сих пор вызывает споры среди эпидемиологов, поскольку с учётом плотности населения в Китае, победа над инфекцией и такое низкое число заболевших (относительно США и стран ЕС) выглядит практически невероятным событием.

Источник: https://panorama.pub/35658-otklyuchili-vse-vyshki-5g.html