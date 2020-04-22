Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции.

Верховный суд России опубликовал на своем сайте обзор по вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию коронавирусу на территории страны.

Так, в документе говорится, что привлекать к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП будут граждан с подозрением на COVID-19, а также приехавших из государств с неблагополучной эпидемической обстановкой и контактировавших с инфицированными людей, которые не следуют установленным требованиям. Нарушителям грозит штраф.

Жителей, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленные властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Нарушением будет считаться посещение общественных территорий, несоблюдение дистанции и выход из дома без причины. Совершившим эти действия также грозит штраф.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/04/22/n_14325205.shtml