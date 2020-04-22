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В России разработали концепцию национальной суперкомпьютерной инфраструктуры.

21:50. 22 апреля 2020 81 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Президент России по итогам встречи с представителями общественности 4 февраля поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров.

Inauguration of Phase 1 of Sberbank Data Processing Centre at Skolkovo

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские ученые совместно с Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ подготовили концепцию создания суперкомпьютерной инфраструктуры в стране. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-дискуссии проекта "Диалоги о настоящем и будущем" МГУ директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Владимир Воеводин.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля, поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров. Соответствующие мероприятия при этом должны быть включены в национальный проект "Наука" и национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации", а также должно быть предусмотрено их финансовое обеспечение.

"Мы такую работу начали совместно с Минобрнауки РФ, сейчас разработана концепция национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, это хорошо проработанный документ. Очень важно, что концепция заслушана и одобрена на заседании совета по соответствующему приоритету стратегии научно-технологического развития РФ. И сейчас самое главное - переходить к реализации, нужно разработать и принять план (ее реализации), и здесь нужно непосредственно работать с госорганами", - сказал Воеводин.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, он и еще ряд ведущих ученых-академиков, работающих в области суперкомпьютерных вычислений, подписали эту концепцию и планируют дополнительно направить ее в правительство, чтобы подтолкнуть принятие этого решения.

"Я действительно считаю, что без продвижения в стране идеи поддержки суперкомпьютерных вычислений и более или менее конкурентоспособной среды в этом направлении, мы проиграем, это факт", - сказал Садовничий.

Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rf-razrabotali-koncepciu-nacionalnoj-superkomputernoj-infrastruktury

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 29821 25955
    Вячеслав 22 апреля 2020 в 23:06

    Любитель логических размышлений, расскажи, что это может значить – вдарь своей логикой по эксперименту, который затеяли думские словоблуды:

    Проект № 896438-7
    в третьем чтении

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки
    и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве
    и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона
    “О персональных данных”

    Статья 1. Общие положения
    1. С 1 июля 2020 года провести в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта.
    2. Настоящий Федеральный закон определяет цели, задачи
    и основные принципы установления экспериментального правового режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с установлением экспериментального правового режима.
    3. Экспериментальный правовой режим устанавливается на пять лет с 1 июля 2020 года (срок проведения эксперимента). Принятые в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы утрачивают силу по истечении срока проведения эксперимента, за исключением нормативных правовых актов, указанных в части 6 статьи 4 настоящего Федерального закона.
    4. Положения нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы, устанавливающие условия экспериментального правового режима, не могут исключать, изменять или вступать в противоречие с положениями федеральных законов и иных нормативных пра-вовых актов Российской Федерации, относящихся в соответствии с Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации или совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации… И т.д…

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