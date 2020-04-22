В России разработали концепцию национальной суперкомпьютерной инфраструктуры.
Президент России по итогам встречи с представителями общественности 4 февраля поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров.
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские ученые совместно с Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ подготовили концепцию создания суперкомпьютерной инфраструктуры в стране. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-дискуссии проекта "Диалоги о настоящем и будущем" МГУ директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Владимир Воеводин.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля, поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров. Соответствующие мероприятия при этом должны быть включены в национальный проект "Наука" и национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации", а также должно быть предусмотрено их финансовое обеспечение.
"Мы такую работу начали совместно с Минобрнауки РФ, сейчас разработана концепция национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, это хорошо проработанный документ. Очень важно, что концепция заслушана и одобрена на заседании совета по соответствующему приоритету стратегии научно-технологического развития РФ. И сейчас самое главное - переходить к реализации, нужно разработать и принять план (ее реализации), и здесь нужно непосредственно работать с госорганами", - сказал Воеводин.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, он и еще ряд ведущих ученых-академиков, работающих в области суперкомпьютерных вычислений, подписали эту концепцию и планируют дополнительно направить ее в правительство, чтобы подтолкнуть принятие этого решения.
"Я действительно считаю, что без продвижения в стране идеи поддержки суперкомпьютерных вычислений и более или менее конкурентоспособной среды в этом направлении, мы проиграем, это факт", - сказал Садовничий.
Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rf-razrabotali-koncepciu-nacionalnoj-superkomputernoj-infrastruktury
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Проект № 896438-7
в третьем чтении
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки
и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве
и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона
“О персональных данных”
Статья 1. Общие положения
1. С 1 июля 2020 года провести в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве эксперимент по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта.
2. Настоящий Федеральный закон определяет цели, задачи
и основные принципы установления экспериментального правового режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с установлением экспериментального правового режима.
3. Экспериментальный правовой режим устанавливается на пять лет с 1 июля 2020 года (срок проведения эксперимента). Принятые в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации – города федерального значения Москвы утрачивают силу по истечении срока проведения эксперимента, за исключением нормативных правовых актов, указанных в части 6 статьи 4 настоящего Федерального закона.
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