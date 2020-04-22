В России разработали концепцию национальной суперкомпьютерной инфраструктуры.

Президент России по итогам встречи с представителями общественности 4 февраля поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские ученые совместно с Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ подготовили концепцию создания суперкомпьютерной инфраструктуры в стране. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-дискуссии проекта "Диалоги о настоящем и будущем" МГУ директор Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ Владимир Воеводин.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля, поручил кабмину представить предложения по увеличению мощности российских суперкомпьютерных центров. Соответствующие мероприятия при этом должны быть включены в национальный проект "Наука" и национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации", а также должно быть предусмотрено их финансовое обеспечение.

"Мы такую работу начали совместно с Минобрнауки РФ, сейчас разработана концепция национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, это хорошо проработанный документ. Очень важно, что концепция заслушана и одобрена на заседании совета по соответствующему приоритету стратегии научно-технологического развития РФ. И сейчас самое главное - переходить к реализации, нужно разработать и принять план (ее реализации), и здесь нужно непосредственно работать с госорганами", - сказал Воеводин.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, он и еще ряд ведущих ученых-академиков, работающих в области суперкомпьютерных вычислений, подписали эту концепцию и планируют дополнительно направить ее в правительство, чтобы подтолкнуть принятие этого решения.

"Я действительно считаю, что без продвижения в стране идеи поддержки суперкомпьютерных вычислений и более или менее конкурентоспособной среды в этом направлении, мы проиграем, это факт", - сказал Садовничий.

Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rf-razrabotali-koncepciu-nacionalnoj-superkomputernoj-infrastruktury