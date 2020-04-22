«Тролли. Мировой тур»: Психоделический мультфильм о терпимости к чужому мнению

- Оценка мультфильма «Тролли. Мировой тур» на сайте КиноЦензор.

Чему учит (коротко):

Мультфильм по форме и по содержанию похож на «сахарную вату». Транслируется посыл, что все люди и все музыкальные жанры хороши: даже обезумевшие фанаты хард-рока, крушащие всё вокруг, они тоже хорошие – просто они так самовыражаются. Их надо понять, простить и принять. И педиковатый друг – он тоже хороший. Жизнь она вообще вечный карнавал и праздник – веселись, танцуй, обнимайся, да глупости совершай. Только родители в этом мире плохие.

Мнение цензора (подробно):

С самых первых кадров мультфильм «Тролли. Мировой тур» погружает зрителя в мир кислотных красок, ярких вспышек, резких звуков и сюрреалистических образов. И если психика взрослого человека может вполне безболезненно пережить подобное психоделическое путешествие (как минимум по стилю подачи), то маленьким детям это явно не сулит ничего хорошего – возможно перевозбуждение нервной системы, формирование клипового бездумного восприятия и так далее.

Знают ли производители контента о том, что мультфильмы должны быть детскими не только по содержанию, но и по форме – сказать сложно. Скорее всего, кто-то из творцов не знает, и просто даже не задумывается о подобных «мелочах», а кто-то пользуется этим. На подобные мысли наводит то, что и по содержанию мультик получился, мягко говоря, неоднозначным.

Конечно, центральная сюжетная линия несёт достаточно сильный положительный воспитательный заряд о том, что все мы разные и надо уважать мнение каждого, не навязывая окружающим свои вкусы и предпочтения. Эта мысль в мультфильме раскрывается через любовь троллей к разным жанрам музыки: классике, попсе, кантри, хард-року и другим. Их музыкальные пристрастия доводят ситуацию чуть ли не до войны, но в финале всем удаётся помириться и сыграть общую дружную песню, состоящую из разных стилей и ритмов.

Однако помимо центральной положительной морали в фоновой составляющей мультика есть очень много всего «несъедобного» или, как минимум, вредного для ребёнка.

Например, родители главных героинь показаны просто умалишёнными. Отец Розочки, узнав, что на их страну собирается напасть враг, с важным видом заявляет, что у него есть план: «убегать и всем прятаться!» Знакомство с папой антагонистки Барбы вообще происходит под соответствующие туалетные звуки, после которых он выезжает из ванной комнаты на инвалидной коляске и начинает лепетать что-то маловразумительное. По мультику, этот персонаж уже явно в стадии старческого маразма.

В результате обе главные героини вынуждены действовать на своё усмотрение, игнорируя мнение своих родителей (в глазах зрителя это поведение выглядит абсолютно правильным, потому что отцы изображены неадекватными). То есть просмотр таких мультиков детьми явно не добавляет им уважения к маме и папе. Скорее наоборот – он учит непослушанию и презрительному отношению к «предкам».

Идём дальше. Как вы уже поняли из предыдущих абзацев, основные действующие персонажи в мультфильме женские. Они принимают волевые решения, командуют, настойчиво идут к цели и так далее. Мужчины лишь на втором плане – на побегушках. Друг Розочки – тролль Цветан – вообще показан размазнёй. Он весь фильм страдает от того, что не может признаться главной героине в своих чувствах. Таким образом, в произведении героям присуще поведение, нестандартное для их пола: мужские персонажи ведут себя по-женски, женские — по-мужски.

Конечно, в жизни у нас у всех разные характеры, и бывают сильные женщины или слабые мужчины. Но сегодня эта перевёрнутая матрица навязывается практически через каждый голливудский фильм. Везде одна и та же история про решительных девушек и сопливых мальчиков. Очевидно, что это не случайность, а искусственно поддерживаемая тенденция, нацеленная на переформатирование сознания подрастающих поколений. Ведь дети подражают тому, что видят.

Кроме того, в мультфильме не обошлось без педиковатого персонажа с соответствующим противным голосом и манерами. Чтобы уж совсем не оставить сомнений, какие ассоциации должен вызывать этот герой, в одном из моментов зрителю даже демонстрируют его порванные штаны с оголённой пятой точкой.

К тому же мультфильм достаточно странен тем, как показано рождение детей. Они появляются из волос (шевелюра у каждого тролля очень пышная). В принципе, в этом не было бы ничего плохого, если бы малыши рождались только у мам. Однако в одном из эпизодов ребёнок появляется от мужского персонажа, что мягко говоря обескураживает. При том у него даже нет жены – он просто сам родил себе сына!

В целом мультфильм «Тролли. Мировой тур» во всех смыслах крайне толерантен: он призывает дружить со всеми и любить разную музыку (или как минимум не упрекать вкусы других людей). «Не важно, какие у тебя песни: грустные, задушевные или громкие и вызывающие… Вся наша музыка такая разная делает этот мир богаче!», – звучат главные слова перед финальными титрами.

Если бы мы жили в идеальном мире, возможно эта мораль была бы уместна и полезна детям. Но современный мир совсем не таков. Взять, к примеру, ту же музыку. Большинство нынешних попсовых и рэп-исполнителей в своих песнях пропагандируют пошлость, употребление алкоголя, безрассудство, свободные отношения и так далее. Нередко доходит и до откровенных призывов к насилию или употреблению наркотиков. Достаточно вспомнить творчество той же группы Литл Биг, которая должна представить Россию на Евровидении и которую пиарят сейчас во всех крупных СМИ. Содержание их композиций и клипов – похабней дальше некуда. Подробнее в этом видео:

А ведь дети танцуют под песни Литл Биг и прочих аморальных исполнителей, пропитываясь низменными интонациями, жестами и смыслами. Даже далеко не все взрослые осознают, что представляет собой современный шоу-бизнес, и как отрицательно он действует на подрастающие поколения, – что уж говорить про детей. В такой опасной информационной обстановке ребёнка жизненно необходимо учить отличать созидательную музыку от разрушительной, хороших людей от плохих, обращать внимание не только на форму, но и на содержание, думать и анализировать.

Но в мультфильме этого нет и в помине – здесь только «сахарная вата» на тему того, что все люди и все музыкальные жанры хороши: даже обезумевшие фанаты хард-рока, крушащие всё вокруг, они тоже хорошие – просто они так самовыражаются. Их надо понять, простить и принять. И педиковатый друг – он тоже хороший и очень милый. Жизнь она вообще вечный карнавал и праздник – веселись, танцуй, обнимайся, да глупости совершай. Главное – верить в себя, и тогда ты обязательно придёшь к успеху. Только родители в этом мире плохие, они выжили из ума, их слушать не надо.

Вот такой мультфильм для ваших детей. С любовью из США.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

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Каждый родитель знает, как сильно дети любят смотреть мультфильмы. Иногда они готовы проводить за этим занятием даже несколько часов подряд. Но в отличие от детей взрослые понимают, что далеко не все развлечения полезны, и поэтому стараются ограничивать свои чада от длительного сидения перед экранами.

Причина простая – развитие ребёнка происходит, прежде всего, в движении, в творчестве, в активности, а пассивное сидение перед телевизором допустимо только в очень ограниченном количестве, например, когда ребёнок чем-то позанимался и у него есть 15-20 минут на отдых. Дети школьного возраста могут смотреть и более длинные мультфильмы, но опять же – поход в воскресенье в кинотеатр, должен быть скорее исключением из правила, а отнюдь не стандартным форматом проведения выходного дня.

КиноЦензор: Оценивай фильмы правильно!

В ролике рассказывается о новом сайте, посвящённом кинематографу, который называется КиноЦензор.

Начнём с того, что сегодня в интернете представлено много ресурсов, на которых вы можете узнать о киноновинках и оценить просмотренные фильмы. Самые известные в России – это КиноПоиск, Фильм.Ру, Кино-Театр.Ру и другие. Самый популярный англоязычный аналог – это IMDb. Смотрятся они по-разному, но суть одна и та же: сайты предоставляют пользователям общую информацию о фильмах и предлагают оценить их по 10-бальной шкале.

В современных условиях, когда большинство людей относятся к кинематографу исключительно как к развлечению, то предлагаемый формат пользовательской оценки, по сути, отражает уровень зрительских симпатий. Зритель как бы отвечает на вопрос «насколько хорошо развлёк меня фильм?» и ставит ему от 1 до 10 баллов.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/HEx8Sf4B8tA/