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Создан микрочип для выявления в крови антител к COVID-19.

08:33. 22 апреля 2020 122 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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Ученые из США и Швейцарии разработали микрочип для выявления в крови антител к различным коронавирусам, в том числе к SARS-CoV-2. Об этом говорится на сайте препринтов bioRxiv.

Отмечается, что данный чип позволит обнаружить не только тех, кто заражен сейчас, но и тех, кто уже подвергался заболеванию коронавирусом. То есть, он определяет антитела (вещества, которые борются с чужеродными организмами в теле) на вирус.

В данном микрочипе содержатся CoV и MERS-CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы. Но ученые оценивали эффективность разработки на плазме людей, переболевших COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

Источник: https://www.gazeta.ru/science/news/2020/04/21/n_14322295.shtml

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