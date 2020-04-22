Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 апреля 2020

Процесс создания Сирийского Курдистана на сегодняшний день является одной из главных задач США на Ближнем Востоке.

Для того, чтобы официально качать нефть и не получать постоянные обвинения в воровстве со стороны международного сообщества, в том числе и от своих партнеров, американцы должны заключить соглашение с официальными властями страны, владеющей нефтяными месторождениями.

Ввиду «определенных» обстоятельств Вашингтон никак не смог бы договориться с официальным Дамаском, да и заключать соглашение с правительством Башара Асада, значит признать, что миллиарды долларов американских налогоплательщиков, затраченные на свержение сирийского правительства, улетели в «трубу».

По этой причине США не придумали ничего, кроме как создать на Ближнем Востоке новое государство — Сирийский Курдистан. При этом абсолютно не принимая во внимание, что ради реализации своей идеи нужно разрушить другую страну.

Хотя, когда это останавливало американцев? Американцы ловко разыграли этническую карту, как это ранее было в Югославии, представив курдов всему миру как угнетаемый правительством Асада малый народ Сирии, который вопреки всему чуть ли не в одиночестве борется международным терроризмом в лице ИГИЛ*. И они вполне заслуживают, по мнению Вашингтона, за свою борьбу получить собственное государство. На которое, по правде говоря курды не имеют никаких исторических прав, по сути являясь кочевым народом, который в свое время приютили арабы и защитили от большинства врагов. Но когда разговор идет о дешевой добыче нефти, такие вещи как историческая справедливость американцев не интересует.

Однако создание государства достаточно трудный трудоемкий процесс, требующий объединить различные политические силы, порой с диаметрально противоположными взглядами. Так, на сегодняшний день у курдов в Сирии существует две практически равнозначных по своему влиянию политических силы — «Курдский национальный совет» и «Демократический союз». Обе партии имеют абсолютно разные мнения о будущем Сирии и сирийских курдов.

Так, «Курдский национальный совет» выступает за создание автономии в составе Сирии, а также налаживание отношений со странами Запада в том числе и с Турцией. «Демократический союз» и подконтрольные ей Сирийские демократические силы выступают именно за создание курдского государственного образования.

Как мы видим, для одних остро стоит вопрос сохранения территориальной целостности Сирии, для других желание создать свою страну. При этом для «Демократического союза» «Курдский национальный совет» является предателем курдского народа, во многом из-за связей с Турцией.

Для «Демократов» вести совместную деятельность с «Курдским национальным советом» это значит признать за Анкарой власть над Африном и Мембиджем, простить туркам массовые изгнания курдов из их домов и убийства тысяч курдов во время многочисленных турецких операций на территории Сирии.

Принимая во внимание то, что курдское общество достаточно политизировано, и так или иначе состоит в одной из двух партий, разделяя их взгляды, можно сказать, что политические разногласия — это проблема не только политических объединений, а всего курдского общества. И если американские деньги могут помочь «договориться» руководителям партий, то объединить курдский народ достаточно непросто, принимая во внимание желание как минимум половины курдов сохранить территориальную целостность Сирии. Оно и не удивительно, в отличии от США Дамаск заинтересован в процветании всех народов Сирийской Арабской Республики, а не в грабеже отдельных народов, чего, в принципе, желают «друзья» курдов — США.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.