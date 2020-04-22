Путин Всемогущий.

Казалось бы - давно ли спецпрокурор Мюллер выпустил свой доклад о том, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году? Ан нет, этого было мало, поэтому демократы и республиканцы-ренегаты пошли по второму кругу.

"Разведывательный комитет Сената во вторник подтвердил свою поддержку выводов разведывательного сообщества США о том, что российское правительство вмешалось в президентские выборы 2016 года с целью поставить Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Двухпартийный отчет во вторник от группы, возглавляемой республиканцем из Северной Каролины Ричардом Барром, подрывает многолетние усилия Трампа изобразить обвинения Кремля в его кампании как «обман», движимый демократами и «глубинным государством», встроенным в правительственную бюрократию." (конец цитаты)

Сначала было страшно - Господи, неужели мы доросли до того, чтобы ставить в Оральный кабинет своего человека? Потом стало смешно - групповые ужимки демократов до колик напоминали поведение стаи мартышек на одиноком дереве, под которым улегся спать амурский тигр: перепрыгивать некуда, а спуститься невозможно - к тому же, на сибирском кедре бананы обычно не растут.

Потом стало скучно: все "доказательства" предъявлены и совершенно понятно, что с Донни при таких доказательствах не выбьешь даже штраф за неправильную парковку. Наконец грянул импичмент, который с треском и провалился, причем провал ожидали все, в том числе и демократы. Казалось бы, баста, карапузики - в Америке пандемия, рецессия, безработица и забитые нефтехранилища - и все это одновременно.

Но нет, контора все это время писала: "Первоначальная оценка влияния Москвы в январе 2017 года, проведенная разведывательным сообществом, включала «конкретные разведывательные отчеты в поддержку оценки, согласно которой [президент России Владимир Путин] и правительство России отдали предпочтение кандидату Трампу», - говорится в отчете комитета . Группа также обнаружила, что «конкретные сведения» подтверждают вывод о том, что Путин «одобрил и направил аспекты» усилий Кремля по вмешательству.

Сенаторы и помощники комитета изучили все - от источников и методов сбора разведывательных данных до действий самого Кремля. Отчет на 158 страниц сильно отредактирован, и десятки страниц полностью закрашены. Но его окончательные выводы были однозначными.

«Комитет не нашел оснований для оспаривания выводов разведывательного сообщества», - сказал Барр в заявлении, добавив, что выводы разведывательного сообщества отражают «сильную торговлю» и «здравые аналитические рассуждения»." (конец цитаты)

Чтобы был понятен уровень нового отчета, вот вам для наглядности всего лишь одна страница из него с оглавлением:

Прониклись, да? Естественно, если замазаны целые пункты в оглавлении, то и сами главы имеют такой же симпатично-ровный черный цвет:

Согласитесь, что доказательства просто убойные, зачитаться можно. Местами просто навзрыд. Понятно, что с такой доказательной базой у нового расследования примерно так же, как и у прошлого, но зато хомячкам теперь снова есть на что молиться и надеяться.

"Сенатор Марк Уорнер, Заместитель председателя комитета, высоко оценил «непредвзятую и профессиональную работу спецслужб» и предупредил, что «нет никаких оснований сомневаться в том, что успех россиян в 2016 году заставляет их пытаться снова в 2020 году ». Выводы группы соответствуют ранее опубликованному двухпартийному заявлению, в котором лидеры разведки Сената одобрили оценку, сделанную тайным сообществом в январе 2017 года. Самые новые выводы содержатся в четвертом из пяти докладов, которые комитет публикует о вмешательстве Москвы в кампанию 2016 года. Комитет в прошлом месяце одобрил отчет единогласно . «Тот факт, что у вас есть комитет, члены которого варьируются от Джона Корнина и Тома Коттона до Дайан Файнштейн и Рона Уайдена, пришли к единодушному выводу, что этот отчет был правильным и обоснованным, я думаю, что это очень важно в свете продолжающихся вопросов о том, что делали русские и как они это делали », - сказал в интервью сенатор Ангус Кинг, член разведывательной группы. «Это успокаивает», - добавил он." (конец цитаты)

А уж как этот доклад успокаивает Кремль, даже и подумать страшно - получается, что вся пропагандистская машина Америки четвертый год не покладая рук трудится над невероятно привлекательным для всего мира образом президента России. Причем совершенно бесплатно: Путин в истребителе, Путин на медведе, Путин и стерхи, Путин топлесс, Путин кингмейкер, Путин то, Путин се...

Честно говоря, за такую рекламу другие такие деньжищи отваливают - а тут совершенно бесплатно и каждый день. У меня и вправду начинают появляться мысли, что Путин всех их купил, причем сразу пучком и за три копейки - а после того, как Америка совершенно добровольно передала жезл гегемона на Ближнем Востоке России, начинают закрадываться вообще нехорошие подозрения. Но подозрения не только по этому поводу.

Смотрите, вот это Гай Юлий Цезарь:

Добавим нашего для более наглядной картины:

Ну что тут скажешь? Ну да, заматерел Владимир Владимирович с тех времен, слегка поправился - но ведь одно лицо! Так и представляешь, как Темнейший зачитывает ежегодное послание римскому Сенату! Дескать, нацпроект по увеличению поголовья рабов из Месопотамии хромает, кто там у нас нынче Силуанов?

Впрочем, вернемся в Залужье: "Оценка, проведенная в январе 2017 года, показала, что «цели России заключались в том, чтобы подорвать общественную веру в демократический процесс в США, очернить госсекретаря Хиллари Клинтон и нанести ущерб ее избранности и потенциальному президентству. Мы далее оцениваем, что Путин и правительство России выработали четкое предпочтение избранному президенту Трампу. Мы очень уверены в этих суждениях ».

Примечательно, что, согласно отчету Сената, первоначальная оценка не включала информацию или цитаты, основанные на непроверенном досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила о связях Трампа с Россией. Он отметил, что высшее руководство ФБР настаивало на том, чтобы досье упоминалось в приложении. Ожидается, что досье Стила будет рассмотрено в пятом и последнем отчете комитета." (конец цитаты)

"Мы очень уверены в своих суждения". Напомню, что чуть раньше, еще в марте, американцы были очень уверены в первом месте американской медицины в мировом рейтинге - и знаете, они оказались правы: еще никто в мире не смог превысить показатели смертности американцев в этой пандемии. И вряд ли кто-то сможет. "Кинг, который прочитал неотрецензированную версию отчета на 158 страницах, сказал, что тяжелые изменения не были направлены на то, чтобы оградить выводы комитета - скорее, чтобы защитить источники и методы разведывательного сообщества США. «Легко взглянуть на что-то подобное и сказать:« Святой дым, что они прячут », - сказал Кинг. «Я могу заверить вас, что ничто не скрыто, кроме материала, который был бы полезен нашим противникам с точки зрения определения характера и степени наших разведывательных возможностей»." (конец цитаты)

Святой дым, но зачем же замазывать ссылки на фейсбучики и твиты? На всякие хайли лайкли - тем более, что ссылаться-то больше и не на что?

Вот так, в условиях тяжелейшего кризиса и пандемии, американские СМИ ни на день не забывают писать о Путине Всемогущем - с дается мне, что чем больше эти канальи о нем пишут, тем больше боятся сами.

Специально для хомячков: автор является законченным и циничным путинистом, поэтому за хамство против президента России в комментариях вылет с канала гарантирован.

Без соплей и предварительных уведомлений.

Для особо буйных хомячков: публикация имеет исключительно саркастический и издевательский (для хомячков) характер.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/politicanow/putin-vsemoguscii-5ea0128c38c82369f4d86c1f