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Путин: Возрождения СССР уже никто не боится

10:31. 22 апреля 2020 54 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР постепенно проходят на постсоветском пространстве. Такие слова президента России прозвучали во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно

- сказал Путин.

Путин считает, что все постсоветские страны, участвующие в современных интеграционных процессах, стремятся повысить свою конкурентоспособность за счет объединения усилий.

Для республик бывшего Советского Союза – это абсолютно естественное дело

- подчеркнул Путин.

Путин отметил, что на постсоветском пространстве существует общий язык – русский. Он выполняет роль языка межнационального и межгосударственного общения, так как во всех странах люди говорят на нем.

Глава государства напомнил, что у постсоветского пространства имеется общая, доставшаяся от некогда единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Что является еще одним серьезным преимуществом для развития интеграционных процессов.

Путин обратил внимание, что западные «коллеги» до недавнего времени вообще не желали общаться с ЕАЭС. При этом он уточнил, что ЕАЭС – экономическое объединение, а не политическое или военное. По его мнению, Запад просто опасается конкуренции.

Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей

- указал Путин, добавив, что в этом нет ничего удивительного.

При этом он констатировал, что постсоветские страны до сих пор не продвинулись на пути интеграции так, как могли бы это сделать, став еще более эффективными.

Источник: https://topcor.ru/14230-putin-vozrozhdenija-sssr-uzhe-nikto-ne-boitsja.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7532 5896
    Айва 22 апреля 2020 в 10:50

    Я понимаю, что есть историческая необходимость исправить страшную ошибку коммунистов, которые про.рали СССР, есть историческая необходимость восстановить ту огромную империю, которую создали поколения наших предков. Но мне что-то боязно. Опять начнут кормить окраины, чтобы заглушить их национальное самосознание, а у нас в русской глубинке даже масла будет не купить.

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