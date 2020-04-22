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“Первый стихийный митинг против самоизоляции”. Стихийный ли?

06:40. 22 апреля 2020 103 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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В центре Владикавказе 1-1,5 тыс. человек в понедельник вышли на несанкционированный митинг.

Митингующие выступили против действий властей Республики Северная Осетия-Алания в условиях эпидемии коронавируса. Они утверждают, что правительство республики лжёт о COVID-19, ограничивая свободу граждан под предлогом карантина. Требуют "разъяснить ситуацию" и поддержать жителей, столкнувшихся с финансовыми проблемами и потерей работы из-за распространения коронавирусной инфекции. Звучали лозунги против режима самоизоляции как такового, против власти - участники требуют отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с национальным героем Виталием Калоевым. Они прорвались на оцепленную площадь Свободы, где находится здание правительства РСО. Скандировали "Битаров — выходи!". Произошли стычки с сотрудниками МВД и Росгвардии. Были задержанные, в том числе лидеры протеста Рамис Чиркинов, Индира Габолаева и Арсен Бесолов.

Битаров вместе с членами правительства вышел к митингующим. "Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома... Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я всё опять открою", - говорил он. Главу республики встретили свистом. Кричали "На что нам жить? Чем нам кормить детей?". Задавали вполне справедливые вопросы. Народ жаловался на двойные стандарты: многие предприятия, фирмы, рынки, туристские базы закрыты, а группв компаний "Пивоваренный дом «Бавария»" (семейный бизнес главы республики), салоны красоты, парикмахерские продолжают функционировать в обычном режиме. Битаров и его оппоненты не смогли найти общий язык. Успеха не достигли и мэр Владикавказа Русланбек Икаев с депутататом Госдумы РФ Артуром Таймазовым.

 
С одной стороны, людей можно понять. Работы нет, денег нет, информации крайне мало. С другой... Журналисты в унисон именуют протест стихийным. Так ли это? Не будьте наивными.
 
Хотелось бы обратить внимание на ряд моментов.
 
1. Либеральные издания и наиболее голосистые либеральные персонажи открыто поддерживают митингующих, упоённо жаждут дальнейшей раскачки. "Это цветочки, ягодки впереди!", - радостно потирает ручонки Геннадий Гудков.
 
2. Информационным сопровождением протеста в Telegram и Twitter заведует блогер Алик Пухаев - финансовый обозреватель, либеральный оппозиционер, горячий поклонник "европейской цивилизации" и глобализации, который в своих аккаунтах делится ссылками на "Эхо Москвы" и ресурс Михаила Ходорковского.
 
3. Многие эксперты высказывают мнение, что протест организован структурами Ходорковского. При этом непосредственные вожди митингующих формально относятся к другому лагерю. Инициатором акции стал бывший хореограф и оперный певец (ныне величает себя правозащитником) Вадим Чельдиев 1981 г. р., постоянно живущий в Санкт-Петербурге. Гиперэмоциональный радикал принадлежит к левацко-сектантскому движению "граждан СССР", российские законы считает нелигитимными, российский паспорт называет "аусвайсом", призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты, саботировать режим самоизоляции: выходить на улицу без масок, собираться большими компаниями в общественных местах, выезжать на машине за пределы республики. Ещё вечером 17 апреля Чельдиев задержан североосетинскими оперативниками в Питере, на него заведено уголовное дело по ст. 207.1 - "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" (Генпрокуратура России признала фейком его видеоролик). Ранее по мессенджерам была распространена аудиозапись, в которой Чельдиев с применением нецензурных слов призывал собраться 20 апреля и свергнуть руководство РСО. Рамис Чиркинов тоже из "граждан СССР". Предприниматель, гражданский активист-конспиролог, этнический турок. Индира Габолаева - бывшая сотрудница МВД, блогер, общественница со стажем, самопровозглашённый эколог, сокоординатор "Левопатриотических сил Республики Северная Осетия" (сотрудничает с партией "Коммунисты России").
 
4. Участникам акции загодя подвезли щиты и палатки. По свидетельству очевидцев, в толпе замечены координаторы-провокаторы, раздающие указания и призывающие нападать на правоохранителей. И действительно - в росгвардейцев полетели камни, металлические предметы. Среди силовиков имеются пострадавшие. Также камень попал в голову девушке.
 
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Чельдиев

 

МВД Северной Осетии заранее предупредило жителей о недопустимости несогласованного мероприятия 20 апреля, призвав граждан "не поддаваться на провокации".

К 18:20 площадь Свободы была зачищена.

Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов о сегодняшних событиях (в разговоре с изданием "Подъём"): "Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Я думаю, что это больше вопросы политические. А как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Это печально. Печально смотреть на то, как кто-то пользуется бедой, которая у нас сейчас, чтобы решить свои политические амбиции. Я думаю, у нас после этого будет значительный подъём заражённых через несколько дней. Я вот стою здесь, и мне стыдно, что это у нас тут происходит. На то, что они поумнеют, надежды нет".

Источник: http://zavtra.ru/events/pervij_stihijnij_miting_protiv_samoizolyatcii_stihijnij_li

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