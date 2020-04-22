“Первый стихийный митинг против самоизоляции”. Стихийный ли?
В центре Владикавказе 1-1,5 тыс. человек в понедельник вышли на несанкционированный митинг.
Митингующие выступили против действий властей Республики Северная Осетия-Алания в условиях эпидемии коронавируса. Они утверждают, что правительство республики лжёт о COVID-19, ограничивая свободу граждан под предлогом карантина. Требуют "разъяснить ситуацию" и поддержать жителей, столкнувшихся с финансовыми проблемами и потерей работы из-за распространения коронавирусной инфекции. Звучали лозунги против режима самоизоляции как такового, против власти - участники требуют отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с национальным героем Виталием Калоевым. Они прорвались на оцепленную площадь Свободы, где находится здание правительства РСО. Скандировали "Битаров — выходи!". Произошли стычки с сотрудниками МВД и Росгвардии. Были задержанные, в том числе лидеры протеста Рамис Чиркинов, Индира Габолаева и Арсен Бесолов.
Битаров вместе с членами правительства вышел к митингующим. "Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома... Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я всё опять открою", - говорил он. Главу республики встретили свистом. Кричали "На что нам жить? Чем нам кормить детей?". Задавали вполне справедливые вопросы. Народ жаловался на двойные стандарты: многие предприятия, фирмы, рынки, туристские базы закрыты, а группв компаний "Пивоваренный дом «Бавария»" (семейный бизнес главы республики), салоны красоты, парикмахерские продолжают функционировать в обычном режиме. Битаров и его оппоненты не смогли найти общий язык. Успеха не достигли и мэр Владикавказа Русланбек Икаев с депутататом Госдумы РФ Артуром Таймазовым.
МВД Северной Осетии заранее предупредило жителей о недопустимости несогласованного мероприятия 20 апреля, призвав граждан "не поддаваться на провокации".
К 18:20 площадь Свободы была зачищена.
Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов о сегодняшних событиях (в разговоре с изданием "Подъём"): "Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Я думаю, что это больше вопросы политические. А как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Это печально. Печально смотреть на то, как кто-то пользуется бедой, которая у нас сейчас, чтобы решить свои политические амбиции. Я думаю, у нас после этого будет значительный подъём заражённых через несколько дней. Я вот стою здесь, и мне стыдно, что это у нас тут происходит. На то, что они поумнеют, надежды нет".
Источник: http://zavtra.ru/events/pervij_stihijnij_miting_protiv_samoizolyatcii_stihijnij_li
Ну, вот. Митинги протеста в США докатились и до России.
Видимо и в США и в России начать сажать организаторов по статье.
Тогда порядок будет и там, и у нас.
По иному не понимают.
Если заболеют, накажут сами себя. Надо последить за заболеваемостью во Владикавказе недели через 3. Сравнить.