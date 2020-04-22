Неизвестные задрапировали дверь квартиры Константина Сёмина.

В ночь с 21 на 22 апреля неизвестные задрапировали полотнищем цветов государственного флага России входную дверь в квартиру популярный политического блогера левого толка Константина Сёмина. Об этом сообщил сам блогер на своём Youtube-канале.

«Капитализм дошёл до финальной точки морального разложения. Эти мрази хотели помешать мне выйти из дома и отметить мой любимый праздник — День рождения Ленина, который в этом году особо ценен, ведь мы отмечаем 150-летний юбилей. Компрадорская элита не придумала ничего оригинального, сначала они заперли нас в квартирах, потом они задрапировали Мавзолей, теперь они задрапировали власовской тряпкой мою квартиру», — рассказал Сёмин.

Для того, чтобы выйти из квартиры, блогеру пришлось прибегнуть к помощи экстренных служб. Сотрудники МЧС после получаса работы болгаркой смогли устранить драпировку и выпустить потерпевшего из жилища. Для установления личности злоумышленников Сёмин обратился с заявлением в полицию. По пути в участок он был дважды остановлен патрулями и оштрафован. Найти преступников, по словам полицейских, будет проблематично — блогер проживает на территории элитного жилого комплекса, где не ведётся видеонаблюдение в подъезде.

Источник: https://panorama.pub/36071-syominu-zadrapirovali-dver.html