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Минкомсвязь: 21 регион внедрит платформу выдачи цифровых пропусков.

21:33. 22 апреля 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Moscow Metro amid self-isolation regime

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет использована в 21 субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. По итогам проведения 21 апреля в Минкомсвязи совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", - говорится в сообщении.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе дополнительно подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minkomsvaz-21-region-vnedrit-platformu-vydaci-cifrovyh-propuskov

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