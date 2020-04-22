Майор Козаев уполномочен доложить: Чельдиев атаковал полицейского. У адвоката скандального общественника иная версия.

Сторона защиты гражданского активиста заявляет об инсценировке тяжкого преступления.

В воскресенье в социальных сетях и мессенджерах быстро начал распространяться скан рапорта начальника смены дежурной части МВД по Пригородному району майора Владимира Козаева. В нем он излагает обстоятельства инцидента, произошедшего в субботу, около 20:00, на АЗС в с. Алханчурте. Как следует из докладной, во время конвоирования из Санкт-Петербурга полицейские остановились на дозаправку, и в это время Вадим Чельдиев, задержанный в рамках расследования уголовного дела по ст. 207.1 о публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе, нанес два удара кулаком оперативнику центра по противодействию экстремизму Ацамазу Плиеву. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а собранные материалы направлены в следственный отдел по Пригородному району СКР по Северной Осетии.

Как стало известно «ОсНове», в отношении Вадима Чельдиева возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 ст. 318 («применения насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения. В ближайшее время Чельдиеву будет избрана мера пресечения.

Однако его адвокат Батраз Кульчиев, который уже встречался со своим подзащитным, рассказал совсем другую версию случившегося. Он напомнил, что первое уголовное дело было возбуждено следственным комитетом 15 апреля, и в тот же день по месту прописки бывшего оперного певца в п. Спутник была направлена повестка о вызове на допрос. В течение суток господин Чельдиев не явился в СКР, и уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск. После этого его и задержали в Санкт-Петербурге. Ему избрали меру пресечения, запретив покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. А в это время сотрудники ЦПЭ этапировали самолетом из Москвы в Минводы, далее – на автомобиле.

«Мой подзащитный находился между двумя полицейскими на заднем сидении. В Алханчурте машина остановилась на АЗС. Водитель вышел из автомобиля, а вслед за ним и конвоир, сидевший справа от Чельдиева, - рассказывает Кульчиев. - И в этом момент полицейский, находившийся на переднем сидении, повернулся к своему коллеге и дважды ударил его в лицо».

Адковат Кульчиев сомневается, что в условиях тесной «Лады» его клиент мог бы нанести два ощутимых удара в левый глаз, причем более габаритному мужчине. Защита указывает на то, что на руках Чельдиева нет следов борьбы. Чтобы доказать его непричастность к «драке», она попросила назначать ситуационную экспертизу и провести своего клиента через полиграф. Кроме того, адвокат рассказал о нарушении уголовно-процессуального кодекса. В частности, первое уголовное дело должны были завезти по месту совершения преступления, а свои призывы собраться на митинг, чтобы заявить об отрицании коронавируса, он совершил, находясь в Санкт-Петербурге.

Источник: https://osnova.news/n/7641/