Кто молодец

Американцы, конечно, в чём-то молодцы. Что бы ни происходило, извлекай свою выгоду. Семь бед — один ответ. Сценарий не меняется уже много лет.

Весь мир борется с нацизмом во время Второй мировой войны, Советский Союз переламывает хребет Гитлеру, Красная армия берёт Берлин. Кто главный победитель и кому все должны быть благодарны за то, что Гитлер повержен? Разумеется, США!

Миру угрожает терроризм в виде ИГИЛ*, которое появилось из-за уничтожения государства в Ираке. Кто главный борец и собиратель недееспособной коалиции из 60 (!) государств? Конечно, Вашингтон!

Планета сражается с коронавирусом, люди сидят на карантине, экономика сыпется в труху. В какой стране лучшая система тестирования и выявления болезни? И снова в США! Мы же отлично запомнили слова Трампа о том, что такие высокие цифры заболевших в Америке объясняются «очень хорошей системой тестирования» по сравнению с тем, как это происходит в других странах.

Кто виноват во всех бедах? Здесь тоже не надо выдумывать сложностей, всё просто. Записано в доктрине безопасности США. Открываем, читаем: Китай, Россия, Иран. Как говорится, подчеркни нужное.

Недаром сказано: всё гениальное просто. И в этом смысле американцы не мудрствуют лукаво. По-простому и без лишних реверансов делают своё дело: отжимают максимально, осваивают успешно.

И разве трудно их понять? Ну если сама судьба преподнесла на блюдечке такой подарок: «китайский» вирус, под который можно списать такое количество накопившихся проблем? Безработица, долги, мыльный пузырь фондового рынка… Надо быть отъявленным джентльменом, чтобы не воспользоваться такой ситуацией, да и джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца, как известно.

И, кстати, то, что собственные граждане США и других процветающих западных стран, как выясняется, не имеют нормального доступа к элементарной медицине и гибнут десятками тысяч, — это, как цинично ни звучит, даже не издержка, а естественный отбор. Развитый капитализм, брат, homo homini lupus est — человек человеку волк.

Однако сваливают все накопившиеся проблемы исключительно на коронавирус и карантин только слабаки, а сильные мира сего ещё и вешают расходы на оппонента.

В США всё больше и больше говорят о том, чтобы потребовать от Китая заплатить за пандемию. Две американские фирмы, Berman Law Group и Lucas-Compton подали в суд на Пекин с требованием компенсировать убытки из-за коронавируса. Сумма претензий — около $6 трлн.

В случае успеха они намерены добиваться арестов китайской собственности на территории США и других стран.

Если бы американцы потребовали денег от давно страдающей политической импотенцией Европы — это одно дело. А тут — Китай. Древняя страна с тысячелетней историей, 250 без малого американских лет для них — что чихнуть.

Требование к Китаю покрыть американские расходы — это, конечно, неслыханная наглость. Вряд ли такой демарш останется без ответа со стороны Поднебесной. Это люди восточные, мудрые, память у них хорошая.

На наших глазах разворачивается уникальный спектакль — битва гигантов. Вне зависимости от того, кто в ней победит, одно известно точно: силы и внимание в немалой степени будут заняты этим сюжетом. А значит, хотелось бы высвободившиеся время и воздух использовать максимально эффективно в собственных интересах. Как шутят в соцсетях: «Коронавирус. Куда делись войны в Сирии и на Украине? Видимо, авторам сложно держать одновременно несколько сюжетных линий».

Так вот, пока авторы всех мировых кризисов будут заняты собой, мы вполне можем и вопрос Донбасса закрыть окончательно, и Украину в целом от нацизма освободить (давно пора, особенно в год юбилея Победы), и в Киеве, матери городов русских, порядок наконец навести… Словом, есть чем заняться. Разумеется, никакой агрессии — гуманитарная операция по спасению людей от коронавируса.

Американцам же следует почаще вспоминать про долг перед индейцами — за неправильные, заражённые оспой одеяла, перед неграми — за эксплуатацию и сегрегацию, перед Ливией — за крах страны и превращение её в несколько враждующих территорий. Плюс перед Ираком, Сирией, Афганистаном, Вьетнамом и многими другими странами, потерявшими сотни тысяч человек и триллионы долларов из-за американской «помощи».

Не хотят вспоминать сами — будем напоминать.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Обложка: Фото Reuters © Brian Snyder

Источник: https://nstarikov.ru/kto-molodec-114934