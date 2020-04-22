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Китай спустил на воду 2-й УДК типа 075

17:10. 22 апреля 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


На судоверфи в Шанхае был спущен на воду 2-й китайский УДК типа 075. Вывод корабля https://twitter.com/BarisOzturk0/status/1252885539105071104
На первом УДК типа 075 не так давно произошел пожар, но его последствия, по заявления китайцев, уже устранены и сейчас ведется работа по подготовке к полноценную ведению корабля в строй.












В РФ 2 УДК должны начать строить с мая на заводе "Залив" в Керчи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html

Метки: вертолетоносцы, Китай, кнр, ноак, флот, фотографии

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