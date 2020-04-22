«Как делали предки»: почему Кадыров побрился налысо.
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские.
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо. Накануне на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории Чечни, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться наголо. На следующий день политик сам подал пример.
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА «Грозный-Информ».
Накануне, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться наголо.
На следующий день политик сам подал пример – и выложил видео, на которой показал, что стал лысым.
«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — пояснил глава региона.
Ранее Кадыров объявил о введении в регионе строгого карантина из-за эпидемии коронавируса. По его словам, на улицу выходить можно только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам.
Также он пообещал уволить не входящих в эти категории госслужащих, если они нарушат карантин.
«Я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеет спецпропуска от Оперативного штаба.
Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы», — заявил Кадыров.
Кроме того, Кадыров в противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное. Из 76 пациентов двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека находятся на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.
Кадыров пообщался с пациентами клиники и поблагодарил врачей за самоотверженный подход к работе.
В этот же день звезда сериала «Секс в большом городе» актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал также с побритой наголо головой.
Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. «Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур», — подписал кадр 65-летний артист.
Двумя месяцами ранее дочь-подросток певицы Глюк'Ozы Лида продемонстрировала новый образ в Instagram.
12-летняя девочка побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый цвет. Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из публикаций дочери певица назвала ее «лапочкой».
В ноябре прошлого года фотограф Владимир Широков показал у себя в Instagram портрет обритого наголо Филиппа Киркорова.
На фотографии, снятой крупным планом, Киркоров смотрит в камеру, прикрывая лицо руками.
«Ого, я даже не узнала его», «Брутал», «Фантомас», «Показалось,что Константин Райкин, сначала. Огонь — глаза!», «Филипп вырастит волосы. И это не сумасшествие. Перегрузка, но унылым он не будет», «Значит, он в парике всегда?» — обсуждали снимок пользователи соцсети.
В аккаунте Филиппа Киркорова «лысых» фотографий нет. Для своих портретов он позирует с удлиненной стрижкой.
Чуть ранее австрийский артист Томас Нойвирт, более известный в воплощении бородатой женщины Кончиты Вурст, победившей на конкурсе песни «Евровидение-2014» в Копенгагене, продемонстрировал свой новый эпатажный образ.
В Instagram Кончита выложила фотографии с бала для дрэг-артистов Tuntenball, где она появилась обритой наголо, в красном платье с высоким разрезом и откровенным декольте.
Актриса Дарья Мельникова также кардинально сменила образ и показала результат в Instagram.
В черно-белом ролике, опубликованном на странице звезды «Папиных дочек» в социальной сети, одетая в лаконичную черную майку Дарья сама бреет себе голову наголо машинкой.
Фолловеры Дарьи Мельниковой перемену в ее образе приветствовали.
«Ну меняй аватарку теперь, красотка», «Ой, а круто», «Как ощущения? Голову, наверное, можно прямо под краном, как руки, мыть!» — написали супруге Артура Смольянинова в комментариях читатели.
А вот сын Олега Табакова Павел обрился налысо ради новой роли, пишет teleprogramma.pro.
Фотографии в новом образе он выложил в Instagram. Табаков предстал перед поклонниками в серой тюремной робе, на которую нашита табличка с именем.
«Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло», — написал Табаков.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/2020/04/21/13057621.shtml
Ещё бы яйца себе поотрезали:)))
.,.З д р а в и я Вам .,.
[i ПСИхологического]
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ШУТКАнём`с…САРКАЗнём`с…Итак:
~~~ ЛЫСЫЙ кадыров…~~~
_ГОСПОДА чеченцы…вам нужно ВСЕМ постричься!
Зачем носить вам волосы,зачем от-них вам МУЧИТЬСЯ…
НО…если парикмахерские ВСЕ закрыты,ТО…
То “верному-солдату”…нужно Вопрос задать:
“А где поСТРИЧЬся…чтобы ЛЫСЫМ стать…
Перед ВСЕМИ чеченами – Вопрос №-1 ВСТАЛ:
“ГДЕ-та-парикмахерская,где кадыров – ЛЫСЫМ стал”…
…На Очереди…по Логике СИТУАЦИИ…и БОРОДА!
Ведь Вирус,БЕЗ сомнений – ПРОНИКНЕТ и туда…
[ведь БОРОДА,для РАЗМНОЖЕНИЯ VИРУСОВ - Главная среда!]
_У “верного-солдата” – НУЖНО спросить…:
“КАК,”всемогущий-аLLах” – смог Такое Допустить,
чтобы ПО Чечне – СТАЛ VИРУС “ходить-бродить”…?!
ЧЕГО-ж ОНИ ТАМ “все-верующие”…СМОГЛИ “Это” ДОПУСТИТЬ…?
ЗНАЧИТ – Плохо “моLiLicь” – ЕСТЬ Такое Мнение…
Вот и произошло И ТУДА – КоронаViруса ПРОНИКновение…
*ВСЯ религиозная(на “окормлении” У Бюджета РФ…),чеченская “рать”,
НЕ смогла “молитвами” – ПРОТИВ Viруса ПРОТИВОСТОЯТЬ…
Так…”стоило-Li”…”ПОПЛОВКАМИ”…к-небу “стоять”…
* СБРИТИЕМ БОРОД – Можно VИРУСУ – противостоять…!
_ГОВОРЯТ,что Кадыров – понимает Политику…
Но НЕ любит в свой адрес – Правдивую Критику…
Вот и НУЖНО ему Осознатьт,что,для Борьбы с Vирусом,
И сохранение Здоровья ВСЕМ живущим в Чечне, нужно…
СРОЧНО(и БЕЗ сомнений)- ВСЕ ТАМошние мечети поЗАКРЫВАТЬ!
* и ТАМошИХ…муLL – для Оглашение Этого Призвать…
Также ДУШ принимать И…что Основное – БОРОДЫ сбривать!
Хватит – “МЕТЁЛКАМИ”(на лице)- Vирус РАСПРОСТРАНЯТЬ!
* Наверное кадырова нужно – КАК-то поощрять…
Ведь РЕАЛЬНЫЕ примеры – он не перестаёт давать…[44-120]
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Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-4-20.
И Вам, Виталий, здравия!
Я думаю так:
1. Модельную стрижку “под ноль” может сделать жена, дурное дело не хитрое.
2. Ритуальное омовение мусульмане перед намазом совершают обязательно.
И главное помнить: Иншаллах – смирение перед волей Всевышнего, принятие всего, что он пошлёт. Вирус так вирус.
Не сработает.
Чеченцы уважают Кадырова за его истинные дела.