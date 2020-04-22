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«Как делали предки»: почему Кадыров побрился налысо.

07:47. 22 апреля 2020 190 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские.

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо. Накануне на заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории Чечни, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться наголо. На следующий день политик сам подал пример.

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА «Грозный-Информ».

Накануне, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться наголо.

На следующий день политик сам подал пример – и выложил видео, на которой показал, что стал лысым.

«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — пояснил глава региона.

Ранее Кадыров объявил о введении в регионе строгого карантина из-за эпидемии коронавируса. По его словам, на улицу выходить можно только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам.

Также он пообещал уволить не входящих в эти категории госслужащих, если они нарушат карантин.

«Я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеет спецпропуска от Оперативного штаба.

Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы», — заявил Кадыров.

Кроме того, Кадыров в противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное. Из 76 пациентов двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека находятся на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

Кадыров пообщался с пациентами клиники и поблагодарил врачей за самоотверженный подход к работе.

В этот же день звезда сериала «Секс в большом городе» актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал также с побритой наголо головой.

Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. «Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур», — подписал кадр 65-летний артист.

Двумя месяцами ранее дочь-подросток певицы Глюк'Ozы Лида продемонстрировала новый образ в Instagram.

12-летняя девочка побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый цвет. Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из публикаций дочери певица назвала ее «лапочкой».

В ноябре прошлого года фотограф Владимир Широков показал у себя в Instagram портрет обритого наголо Филиппа Киркорова.

На фотографии, снятой крупным планом, Киркоров смотрит в камеру, прикрывая лицо руками.

«Ого, я даже не узнала его», «Брутал», «Фантомас», «Показалось,что Константин Райкин, сначала. Огонь — глаза!», «Филипп вырастит волосы. И это не сумасшествие. Перегрузка, но унылым он не будет», «Значит, он в парике всегда?» — обсуждали снимок пользователи соцсети.

В аккаунте Филиппа Киркорова «лысых» фотографий нет. Для своих портретов он позирует с удлиненной стрижкой.

Чуть ранее австрийский артист Томас Нойвирт, более известный в воплощении бородатой женщины Кончиты Вурст, победившей на конкурсе песни «Евровидение-2014» в Копенгагене, продемонстрировал свой новый эпатажный образ.

В Instagram Кончита выложила фотографии с бала для дрэг-артистов Tuntenball, где она появилась обритой наголо, в красном платье с высоким разрезом и откровенным декольте.

Актриса Дарья Мельникова также кардинально сменила образ и показала результат в Instagram.

В черно-белом ролике, опубликованном на странице звезды «Папиных дочек» в социальной сети, одетая в лаконичную черную майку Дарья сама бреет себе голову наголо машинкой.

Фолловеры Дарьи Мельниковой перемену в ее образе приветствовали.

«Ну меняй аватарку теперь, красотка», «Ой, а круто», «Как ощущения? Голову, наверное, можно прямо под краном, как руки, мыть!» — написали супруге Артура Смольянинова в комментариях читатели.

А вот сын Олега Табакова Павел обрился налысо ради новой роли, пишет teleprogramma.pro.

Фотографии в новом образе он выложил в Instagram. Табаков предстал перед поклонниками в серой тюремной робе, на которую нашита табличка с именем.

«Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло», — написал Табаков.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2020/04/21/13057621.shtml

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 9636 7504
    Павел 22 апреля 2020 в 8:58

    Ещё бы яйца себе поотрезали:)))

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  • 400 308
    Valeriy Bondarik 22 апреля 2020 в 8:59

    .,.З д р а в и я Вам .,.

    [i ПСИхологического]
    ““““““““““
    ШУТКАнём`с…САРКАЗнём`с…Итак:

    ~~~ ЛЫСЫЙ кадыров…~~~

    _ГОСПОДА чеченцы…вам нужно ВСЕМ постричься!
    Зачем носить вам волосы,зачем от-них вам МУЧИТЬСЯ…
    НО…если парикмахерские ВСЕ закрыты,ТО…
    То “верному-солдату”…нужно Вопрос задать:
    “А где поСТРИЧЬся…чтобы ЛЫСЫМ стать…
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    “ГДЕ-та-парикмахерская,где кадыров – ЛЫСЫМ стал”…
    …На Очереди…по Логике СИТУАЦИИ…и БОРОДА!
    Ведь Вирус,БЕЗ сомнений – ПРОНИКНЕТ и туда…
    [ведь БОРОДА,для РАЗМНОЖЕНИЯ VИРУСОВ - Главная среда!]

    _У “верного-солдата” – НУЖНО спросить…:
    “КАК,”всемогущий-аLLах” – смог Такое Допустить,
    чтобы ПО Чечне – СТАЛ VИРУС “ходить-бродить”…?!
    ЧЕГО-ж ОНИ ТАМ “все-верующие”…СМОГЛИ “Это” ДОПУСТИТЬ…?
    ЗНАЧИТ – Плохо “моLiLicь” – ЕСТЬ Такое Мнение…
    Вот и произошло И ТУДА – КоронаViруса ПРОНИКновение…
    *ВСЯ религиозная(на “окормлении” У Бюджета РФ…),чеченская “рать”,
    НЕ смогла “молитвами” – ПРОТИВ Viруса ПРОТИВОСТОЯТЬ…
    Так…”стоило-Li”…”ПОПЛОВКАМИ”…к-небу “стоять”…
    * СБРИТИЕМ БОРОД – Можно VИРУСУ – противостоять…!

    _ГОВОРЯТ,что Кадыров – понимает Политику…
    Но НЕ любит в свой адрес – Правдивую Критику…
    Вот и НУЖНО ему Осознатьт,что,для Борьбы с Vирусом,
    И сохранение Здоровья ВСЕМ живущим в Чечне, нужно…
    СРОЧНО(и БЕЗ сомнений)- ВСЕ ТАМошние мечети поЗАКРЫВАТЬ!
    * и ТАМошИХ…муLL – для Оглашение Этого Призвать…
    Также ДУШ принимать И…что Основное – БОРОДЫ сбривать!
    Хватит – “МЕТЁЛКАМИ”(на лице)- Vирус РАСПРОСТРАНЯТЬ!
    * Наверное кадырова нужно – КАК-то поощрять…
    Ведь РЕАЛЬНЫЕ примеры – он не перестаёт давать…[44-120]
    “““““““““““
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 21-4-20.

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    • 734 614
      АлександрValeriy Bondarik 22 апреля 2020 в 9:22

      И Вам, Виталий, здравия!
      Я думаю так:
      1. Модельную стрижку “под ноль” может сделать жена, дурное дело не хитрое.
      2. Ритуальное омовение мусульмане перед намазом совершают обязательно.

      И главное помнить: Иншаллах – смирение перед волей Всевышнего, принятие всего, что он пошлёт. Вирус так вирус.

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      1
    • 14793 7249
      BlackCatValeriy Bondarik 22 апреля 2020 в 9:30

      Не сработает.
      Чеченцы уважают Кадырова за его истинные дела.

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