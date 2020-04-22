Ильич и коронавирус: Ленин в мавзолее.

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Юмор, конечно, своеобразный, но какой есть.
Черпай двумя лапами! Не жалко!
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Это Вы Владимиру и остальной серости лучше пишите.
Они Ваши усилия явно оценят.
“Грешно смеяться над больными и убогими Котами”
Да на вашей помойке очень своеобразный юмор – “помоечный”.
Я знал, что ты мазохист. Кот-мазохист. Наступил себе на тестикулу, орешь от боли (или от кайфа), да ведь что ради hype не сделаешь!
Вам подобным уже сверху «намекают» – не ждите.
Нужны «индивидуальные знаки»?
Оглянись. За твоей спиной, блохастый, уже “мене мене” появилось.
Читайте выше.
И не ждите воплощения своих диких серых фантазий в реальности.
Не дождётесь.
Смотри на стенку. Я не дождусь. Ты – дождешься.
Рассчитываю будущее.
А Вам как бы не пришлось стоять у той самой стенки.
Когда все осознают, что Вы на самом деле делали и делаете.
Переобуваться заранее приготовились?
Меня к стенке, тебя – об стенку.
Едэм Дас Зайнэ.
Вот позовчера про Лебедя не вспомнили.
А консервы из Ленина всем интересны.
Издевательский ролик, снятый на бюджетные деньги во время кризиса и опубликованный в памятный день.
Вот и все что нужно знать.
Это лишний раз говорит о том как они Ленина со Сталиным до сих пор бояться,до спазмов в кишечнике.
Путина лет через десять уже даже никто и не вспомнит.
Ошибаетесь.
Он в советниках у нового правителя будет.
И когда вся эта суета с вирусами и кризисом закончится – он придёт и возьмёт власть в свои руки.
Вот тогда Вам и подобным точно билет до Марса понадобится, ибо к тому времени Россия превратится в сверхдержаву, от которой нигде нельзя будет спрятаться.
Издевательство в юморе на тему не легкой ситуации в России?
С просьбами оставаться дома?
Что с Вашим чувством юмора?