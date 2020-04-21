Зулейха открывает глаза и вешает лапшу. Евгений Спицын
19:39. 21 апреля 2020 187 просмотров 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
На телеканале “Россия 1″ с большой помпой и масштабной рекламной кампанией стратовал очередной пасквиль на советское прошлое “Зулейха открывает глаза”. Ситуацию комментирует историк Евгений Спицын.
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#ДеньТВ #Зулейха #Спицын #история #СССР
Сначала не смотрел… Потом, прочитав отклики, посмотрел одну серию… Действительно, как говорит теперь молодёжь, – не втырило…
Ну если сравнивать с мордой лица алкоголика Спицина то лучше конечно Зулейха.
А ещё лучше не смотреть не одно не другое ГУАНО.
Почему сразу – алкоголик? Может, давление у него, почки, да мало ли чего… А вещи вещи он правильные говорит
У него признаки того, что его ждёт.
Главное – чтобы тебя ветеринар не ждал…
Ты же с ним не пил что бы делать такой вывод.Или пил?
Почему? Я смотрю и наслаждаюсь сериалом. С трепетом жду новых серий.
Да правильно все сказал.
Очередной шедевр 1 анала под чутким руководством Кости Эрнста. Какой поп,таков и приход. В результате-фильм шедевр,или очередной высер с госдеповской премией за плановую чернуху в адрес СССР и простых советских людей. Нет,не смотрел,и смотреть не буду,противно. Про министра культуры вообще промолчу,-там все давно куплено с потрохами,осталась только оболочка,как у таракана. Внутри-пустота. Ну да,у этих отличие есть,-внутренности забиты зеленью,с портретом Франклина.