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Зулейха открывает глаза и вешает лапшу. Евгений Спицын

19:39. 21 апреля 2020 187 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

На телеканале “Россия 1″ с большой помпой и масштабной рекламной кампанией стратовал очередной пасквиль на советское прошлое “Зулейха открывает глаза”. Ситуацию комментирует историк Евгений Спицын.

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#ДеньТВ #Зулейха #Спицын #история #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kIlwbX3iE7Y

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