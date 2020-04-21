Всё очень плохо. Почему в ближайшие годы 5G в России не будет?

Вокруг 5G в России одни проблемы. Сперва операторам отказались отдавать самые востребованные частоты. Теперь Государственная комиссия по радиочастотам предложила провайдерам разворачивать сеть на имеющихся мощностях. Эксперты утверждают, что это катастрофа — такими темпами 5G придёт в РФ ещё очень нескоро. Рассказываем, почему новый стандарт придётся ждать годами.

Напомните, что крутого в 5G?

5G — грядущий стандарт связи, который сулит радикальные изменения в повседневной жизни. В отличие от 3G и LTE, он даёт не столько рост скоростей (хотя и это тоже), а повсеместный «интернет вещей». В мире 5G каждый чайник, утюг и умная лампочка подключены к интернету, а вашим домом можно управлять со смартфона.

Не похоже на прорыв? Подождите, это ещё не всё. 5G сделает реальными беспилотные автомобили, облачный гейминг и голографическую связь. Новый стандарт позволит развиваться и так называемому тактильному интернету — когда задержка в передаче данных минимальна. Это обеспечит, например, проведениеудалённых медицинских операций: врач управляет скальпелем в Москве, а пациент лежит во Владивостоке.

Ещё в конструкции 5G есть интересная фишка — трафик можно разводить на разные подсети. То есть для беспилотных авто будет одна подсеть, для умного дома — другая. Такой метод обезопасит от цифрового коллапса: ваш чайник всё равно будет выходить в онлайн, даже если под окнами расположится таксопарк беспилотников, чудовищно нагрузивших сеть.

Но у 5G есть свой набор требований. Во-первых, для достижения таких скоростей и пропускных способностей требуется очень широкая полоса канала: минимум 80 — 100 МГц. Во-вторых, стандарт поддерживает крайне широкий диапазон несущих частот от 900 МГц до 32 ГГц — для всевозможных применений, от дальнобойной связи до сверхбыстрых сетей на коротких расстояниях. Для сравнения, LTE довольствуется шириной канала 5 — 50 МГц. Причём в РФ почти у всех операторов не больше 10 МГц.

Предыдущие стандарты приходили в Россию относительно быстро. В 2007-м у нас появился 3G — среди первых стран в мире. С LTE было чуть сложнее, но и эта технология разошлась по стране. Уже в 2015-м она действовала почти во всех регионах федерации. В итоге мы имеем одно из лучших мобильных покрытий с копеечной для пользователей ценой на интернет.

Однако с 5G пока всё складывается плохо — в основном из-за нехватки свободных частот. В темпах строительства новой связи мы отстаём изначально.

Почему отстаём?

Проблема началась на стадии распределения частот. Так вышло, что почти весь мир решил разворачивать оборудование на 3,4 — 3,8 ГГц (это оптимальные частоты для свежего стандарта). Однако российским операторам связи они не достанутся: диапазон зарезервирован под нужды военных. Изначально предполагалось, что наши операторы будут работать на 4,4 — 4,9 ГГц и 24,5 — 29,5 ГГц. Вместе с РФ своим путём идут Китай, Япония и США. Азиаты взяли частоты в пределах 3 и 4 ГГц. Штаты зачем-то развивают сеть на сверхвысоких 24 и 28 ГГц.

Так в чём проблема? 5G не берётся из воздуха — для его установки нужно оборудование. А производители в первую очередь нацелены делать технику для диапазона 3,4 — 3,8 ГГц. Ведь это самый ходовой стандарт, где много потенциальных покупателей. Да, КНР с Японией тоже планируют разворачивать сети в пределах тех же частот, что и Россия. Однако в Поднебесной задействуют и 3 ГГЦ — которые в РФ зарезервированы под военные нужды.

А 4 ГГц будет применяться во вторую волну. Поэтому РФ придётся ждать, пока остальные исчерпают ресурс своих диапазонов и переберутся на наш. После этого производители начнут делать оборудование в том числе и под запросы российских операторов.

«Операторам станет сложнее развивать инфраструктуру, цены на базовые станции и остальное оборудование для новых сетей будут зависеть от спроса и предложений на рынке. Рано или поздно Ericsson либо HUAWEI сделают необходимое оборудование под наши требования, но вопрос цены и сроков станет особенно остро», — объясняет Дмитрий Каросанидзе, руководитель группы поддержки продаж сетевых решений «Инфосистемы Джет».

Впрочем, это ещё полбеды. Судя по последнему решению ГКРЧ, провайдерам не достанется даже диапазон 4 ГГЦ, который первоначально планировали разыграть на аукционе среди операторов. Теперь Комиссия заявила, что просто отдаст 24,65 — 29,5 ГГц некоему «узкому кругу лиц». А остальные пусть разворачивают 5G на «использующихся частотах». То есть на тех, которые забиты оборудованием для LTE и 3G.

Чиновники предлагают поставить 5G либо на имеющихся частотах, либо на диапазоне 24,65 — 29,5 ГГц. По оценкам экспертов, это очень плохое решение.

И почему это плохо?

По сути, Комиссия предлагает два способа. Либо заполучить высокие частоты 24,65 — 29,5 ГГц и развернуть сеть на них. Либо довольствоваться тем, что уже есть. Проблема в том, что оба варианта практически невыполнимы.

Почему проблематично развернуть 5G на 24,65 — 29,5 ГГц? Это «уличные» частоты — они с трудом пробивают даже деревья. «Дальность действия сигнала — в пределах прямой видимости, не более 200 метров. Также сигнал не проходит через стены и сильно зависим от погодных условий», — рассказывает Дмитрий Каросанидзе. Чтобы развернуть полноценную сеть на таких частотах, нужно буквально утыкать передатчиками город и все дома. А для этого требуется тонна оборудования, которое ещё и мало кто делает, — напоминаем, что самый распространённый сегмент: 3,4 — 3,8 ГГц. Это всё подразумевает колоссальные траты.

Кроме того, сейчас сильную сторону этого диапазона всё равно не используешь. Его преимущество в том, что можно передавать огромный поток информации без задержек. Это актуально для беспилотных автомобилей, голографической связи и упомянутых медицинских операций. Как понимаете, перспектива совсем отдалённая — и начинать строительство 5G с неё как минимум странно. Из всех стран такой путь выбрала Америка, которая сейчас сталкивается со всеми вышеупомянутыми проблемами.

24,65 — 29,5 ГГц пригодится в будущем, но не настоящем. Сейчас 5G на нём строить бессмысленно и очень дорого.

А чем же плох второй вариант — чтобы провайдеры разворачивали новый стандарт на имеющихся частотах? В теории это возможно. Для LTE операторы используют диапазон 0,9 — 2,6 ГГц, его действительно нетрудно задействовать для ряда 5G-функций. Например, включить интернет вещей — чтобы чайник вышел в сеть, достаточно и «низких» частот. Но здесь имеется несколько глобальных проблем. На этих частотах уже поставлено оборудование, которое, собственно, и даёт нынешний LTE и 3G. Можно ли подключить к нему 5G?

В целом да, отмечает Максим Буртиков, директор по внешним связям RIPE NCC — одной из компаний, распределяющих IP-адреса. «На первоначальном этапе сети 5G будут работать на текущих сетях LTE, без демонтажа нынешнего оборудования. Для этого могут использовать специальный режим двойного подключения. Пользователь будет выбирать, к какому стандарту подключиться — 5G или LTE». Однако это подходит для очень базового развёртывания 5G. Чтобы стандарт заработал на всю катушку, ему всё-таки требуется свободная частота, не занятая оборудованием под LTE и 3G.

Пока что самый свободный диапазон — 2,6 ГГц. Именно там больше всего неиспользованного ресурса. Однако и его недостаточно: напоминаем, что для нормальной работы 5G нужна полоса шириной 80 — 100 МГц. Эксперты говорят, что даже на 2,6 ГГц такого объёма нет. «Я не знаю никакого оператора, у которого было бы 100 МГц в какой-нибудь полосе 2,6 ГГц. К сожалению, никаких красот, свойственных 5G, на тех ничтожных полосочках, которыми располагают операторы, мы не сможем увидеть», — рассказывает Алексей Бойко, аналитик агентства MForum Analytics.

Построить полноценный новый стандарт на уже задействованных частотах операторы не сумеют. Нет оборудования и свободных мегагерц. В лучше случае это будет демоверсия 5G.

И какие прогнозы?

Получается, пока нет ни одного рабочего сценария хоть сколько-нибудь скорого появления 5G в России. Насколько это отбрасывает нас от перспективного стандарта? Мнения экспертов неутешительны. «Наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий», — приводит РБК слова представителя одного из крупнейших операторов.

Наш собеседник Максим Буртиков тоже настроен пессимистично. Как он полагает, если развитие грядущего стандарта не будут субсидировать из бюджета, то мы ещё долго его не увидим. «Во многом скорость развития 5G будет зависеть от объёма инвестиций и государственного участия. Потому что окупаемость — а это важный фактор для бизнеса — будет низкой. Средний доход на абонента в РФ ниже, чем в Европе или США».

В общем, пока с 5G в России одни беды. Предлагаемые чиновниками частоты не позволят развернуть мобильный интернет нового поколения в ближайшее время. А если и получится, то это будет усечённый вариант. Видимо, остаётся только ждать и надеяться на благоразумие властей.

Источник: https://4pda.ru/2020/02/21/368309/