Военный эксперт Леонков рассказал, зачем танк «Армата» отправили на испытания в Сирию.

Российский боевой танк Т-14 «Армата» успешно прошел испытания в Сирии. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что результаты испытаний будут отражены в окончательном облике боевой машины. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал Федеральному агентству новостей о специфике испытаний в условиях, приближенных к боевым.

Танк, созданной на основе универсальной боевой платформы «Армата», постоянно модернизируется и проходит дополнительное тестирование, рассказал Мантуров в программе телеканала «Россия 1». Испытания в Сирии стали шагом на пути Т-14 в войска.

«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — рассказал министр, отметив, что Россия уже получила предварительные заявки на экспорт «Арматы».





Сирийский полигон.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что не вся российская боевая техника, которая побывала в Сирии, показала расчетные характеристики. Возможность отправить «Армату» на Ближний Восток — большое преимущество для конструкторов.





«Такие испытания называются — «в условиях, максимально приближенных к боевым». Как показала практика, Сирия является дополнительным полигоном, и не лишне посмотреть, как работает техника там — у ряда образцов военной техники и аппаратуры, которые использовались в ходе контртеррористической операции, были выявлены некоторые недостатки. Указом Минобороны эти недостатки были устранены. Сейчас Сирия рассматривается как дополнительный полигон», — объяснил Леонков.

Появление новейшей российской военной техники в Сирии, напомнил военный эксперт, оказалось неприятным сюрпризом для действующих в Сирии сил НАТО.

«Не секрет, что недавно там испытывались самолеты Су-57, их полеты оказались неспособны заметить наши заокеанские «партнеры», чему они очень удивлялись. Конструкторы танка «Армата» использовали возможность посмотреть — как будет действовать техника в Сирии. Там уникальные условия — есть климатическая зона, близкая к субтропикам, и зона, близкая по характеристикам к пустыне — когда температура окружающего воздуха выше 50 градусов, подстилающая поверхность фонит для приборов инфракрасного наведения, которые использует «Армата». Его прицельные системы должны были пройти эту обкатку, чтобы специалисты могли оценить их работу в таких жестких условиях», — указал собеседник ФАН.





«Неуязвимая» боевая машина.

Т-14 оснащен современными активной и динамической защитой «Афганит» и «Малахит», а его многослойное металлокерамическое лобовое бронирование неуязвимо для существующих снарядов и противотанковых ракет. Так, например, британская разведка заявила, что орудие основного боевого танка Великобритании «Челленджер-2» не способно пробить защиту Т-14 — поэтому танк, который планировали производить до 2035 года, нуждается в замене.





Алексей Леонков указал, что называть «Армату» «неузявимым» не вполне верно — однако российский танк защищен лучше любых отечественных аналогов.

«Схема, которая появилась у нас перед Второй мировой войной, долгое время была ключевой — экипаж располагался в едином пространстве с двигателем и боекомплектом, имел обитаемую башню. Но конструкторы Т-14 изменили эту схему. Экипаж находится в бронированной капсуле, боевое отделение тоже находится в бронированной капсуле, башня танка необитаемая, а двигатель и все системы также находятся в отдельной бронированной капсуле. Такое размещение дало значительный рост устойчивости танка перед различными боевыми системами. Если снаряд попадает в боковую проекцию танка классической схемы — это лотерея, в зависимости от того, куда попал снаряд — в боекомплект, в двигатель, в топливную систему, или поразил членов экипажа. В Т-14 все системы изолированы и характер поражения зависит непосредственно от точки попадания, — указал Леонков. Кроме того, современные танки оснащаются активной динамической защитой, которая снижает степень урона — это делает Т-14 по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами наиболее стойким по сравнению и с моделями в российской армии и в армиях стран НАТО».





Танк для современной войны.

Т-14 «Армата» является первым в мире танком, созданным с учетом концепции «сетецентрической войны». Конструкторы добились кардинального снижения заметности танка в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне, снизив уязвимость для противотанковых ракетных установок, которые стоят на вооружении НАТО.

«Российская бронетехника не просто успевает — она опережает мировые тенденции развития, — подчеркнул военный эксперт. — Россия — единственная страна, которая стала массово применять автоматизированные системы управления войсками. Начиная с тактического звена военнослужащие и боевая техника являются информационными единицами, которые получают информацию о ходе боевых действий на участке фронта, общую информационную картину, и сами являются источниками информации. Это называется — информационная картина общевойскового боя в поле военного Интернета. Впервые полное взаимодействие в режиме такого информационного обмена было опробовано в ходе учений в 2019 году, назывались они «Центр-2019». Т-14 «Армата» создавался под взаимодействие в этом информационном контуре. Используя разведданные от беспилотников, пилотируемых разведчиков, общевойсковых радиоэлектронных средств разведки, танк получает полную информационную картину. Экипаж видит все, что было обнаружено, видит цели, может расставлять приоритеты и в зависимости от боекомплекта вести огневое воздействие».





Отметим, аналитические агентства при Пентагоне и министерствах обороны Великобритании и Германии признали «Армату» «танком следующего поколения» и «революционным шагом в танкостроении». Британская разведка считает, что Т-14 обладает существенными преимуществами перед всеми боевыми машинами, стоящими на вооружении стран НАТО.