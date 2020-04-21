В Москве три пациента выздоровели от COVID-19 после переливания плазмы.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве трое пациентов с COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через десять дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", — отметила Ракова.

Она добавила, что двое пациентов проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, третий — в городской клинической больнице № 52. Чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, после лечения врачи провели специальные исследования.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: https://ria.ru/20200421/1570328973.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews