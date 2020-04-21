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Тоталитарный Дайджест. 21.04.2020

18:44. 21 апреля 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Свежий "Тоталитарный Дайджест".


1. "2 гвоздики товарищу Ленину".



Завтра в тестовом режиме, по аналогии с акцией "2 гвоздики товарищу Сталину", пройдет акция "2 гвоздики товарищу Ленину". Принцип организации тот же самый, только возлагать планируют к Мавзолею.
Подробнее об акции тут http://stalinizator.ru/lenin150/, там же можно сдать деньги на гвоздики или узнать, как поучаствовать самому. Разумеется, время сейчас не самое удобное из-за коронавируса, но в любом случае, будет интересно посмотреть – сможет ли и эта акция стать традиционной.

* * *

2. "Зулейха". Художественный вымысел под соусом правды.



О раскулачивании без истерик и мифов. Будет полезно для тех, кто изучает историю по художественным произведениям.
Читать подробнее вот здест https://burckina-new.livejournal.com/2092568.html

* * *

3. Смоленская гражданская война.



О том, как польские истерички отмечали 10-летие гибели самолета полного русофобов под Смоленском. Само собой и в этом Россия тоже виновата и их всех убили, также как "НКВД убило поляков в Катыни".
Подробнее можно почитать вот здесь https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/17042020-smolenskaya-grazhdanskaya-voyna-polsha-otmetila-raskolom-godovshchinu-gibeli-lekha-kachinskogo/

* * *

4. Кипрский кризис. Уроки непризнанной республики для Донбасса.



О том, как живет Республика Северного Кипра и о том, чем ее история может оказаться сходной с тем, что происходит и будет происходить на Донбассе.
Подробнее можно почитать вот здесь https://liva.com.ua/kiprskij-krizis-uroki-nepriznannoj-respubliki.html

* * *
5. Поэзия против геноцида.



Русские поэты против геноцида русских на Донбассе. Среди них, хорошо знакомый многим по 2014-му году поэт Юрченко.
Читать подробнее здесь http://zavtra.ru/blogs/poeziya_protiv_genotcida

* * *

6. О выдаче ополченца Евгения Щербака в Казахстан.



Возвращаясь к делу ополченца Евгения Щербака в Казахстан, где ему грозит от 6 до 9 лет за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ополченцев.
О выдаче Щербака https://mozgovoy-center.ru/opolchenec-evgeniy-shherbak-vydan-rf-v-ka/
Некоторые подробности дела Щербака http://antimaydan.info/2020/04/filipp_venediktov_doveryaj_no_proveryaj_ili_blagimi_namereniyami.html
Русские Казахстана воспринимают выдачу Щербака как выстрел в спину https://www.politnavigator.net/ermek-tajjchibekov-vydachu-rossiejj-opolchenca-kazakhstanu-mestnye-russkie-vosprinyali-kak-vystrel-v-spinu.html

* * *

7. Пол Пот. Черный ящик коммунизма.



Интересная лекция писателя Андрея Дмитриева о Пол Поте и красных кхмерах, приуроченная к 45-летию их прихода к власти.
Чего хотели, к чему это привело и почему полностью обанкротились во всех смыслах. Также разбираются различные мифы, которые связаны с Пол Потом.

* * *

8. Бункер 703. Защищенный пункт управления ГШ ВС СССР.



О подготовке книги о секретных военных бункерах, в том числе по бункеру 703.
Подробнее можно прочитать вот здесь https://diana-mihailova.livejournal.com/4744507.html

* * *

9. Москва 20 апреля 2020-го года.



Поездка по полупостой Москве, которая продолжает оставаться на самоизоляции.
Смотреть вот здесь https://leo1974.livejournal.com/143632.html

* * *

10. Как "Правда" Ленина защищала.



О том, как сотрудники Музея Ленина уличили Солоухина (того самого, чтья родственника сейчас страдает в Лондоне вместе с остальными эмигрантами) во вранье через газету "Правда".
Читать подробнее вот здесь https://poltora-bobra.livejournal.com/1494248.html

* * *

11. О ремилитаризации Японии.



О том, как Япония постепенно снимает с себя ограничения на милитаризацию и использование вооруженной силы за рубежом, которые были наложены на нее после второй мировой войны.
Подробнее читать вот здесь https://oper-1974.livejournal.com/1556761.html

* * *

12. Перспективы денуклеаризации КНДР.



О перспективах реальной денуклеаризации КНДР после того, как Трамп и Ким Чен Ын провели прямые переговоры и начали переписки. С моей точки зрения, никаких перспектив денуклеаризации КНДР нет.
Скачать статью в pdf формате можно вот здесь https://dropmefiles.com/Z1DTv

* * *
13. Режим ЧС в Белокаменке.



О том, как осуществляется фактический режим ЧС в Белокаменке (Мурманская область).
Подробнее вот здесь https://mmk.news/2020/04/blokada/

* * *

14. "Солдаты неудачи".



О бывших солдатах и офицерах вермахта и СС, которые служили во Французском Иностранном Легионе во время войны в Индокитае.
Подробнее читать вот здесь https://oper-1974.livejournal.com/1554536.html

* * *

15. Победители. Лица из 1944-1945 года.



Фотографии красноармейцев и краснофлотцев сделанные латвийскими фотографами в конце и после окончания Великой Отечественной Войны. Лица победителей.
Смотреть вот здесь https://rzhavin77.livejournal.com/104127.html

* * *

Также для тех, кто знает английский, рекомендую следующие статьи (если кому не лень их перевести на русский, переводите и присылайте – выложу отдельно для всех на русском).
1. Как сеть украинских ультранационалистов проникла в правительство Канады и лоббировала военный конфликт на Украине https://thegrayzone.com/2020/03/26/canadian-conservative-party-bandera-canada/
2. Гэвин Ньюсом объявляет Калифорнию независимым государством. О противоречиях Вашингтона с руководством штата https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-09/california-declares-independence-from-trump-s-coronavirus-plans
3. Документальный фильм "Из тени" о том, как ЦРУ и Голливуд манипулируют массами с помощью пропаганды



Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присланные ссылки и материалы.
Также заранее всех поздравляю с наступающей 150-й годовщиной со Дня Рождения Владимира Ильича Ленина.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5807892.html

Метки: история, Ленин, политика, тоталитарный дайджест, юмор

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