Саша Корпанюк: Кто раньше США или СССР?

Это было порядочно давно. Кажется, лет 70 назад. Как только Сталин "уважать себя заставил", так и... Или что-то около этого. А может лет 30 обратно.

Развалился СССР.

Говорят, дело было остро международное. Говорят, мировая закулиса подсуетилась. Или масоны, а может банкиры, а ещё, говорят, виноваты разные клубы, то ли римские то ли бильдербергские.

Да, говорят, ещё и Натан Р. с Давидом Р. в теме. Ну и, Елизавета, куда же без Британии.

В общем, у историков и политиков с экспертами начался адский спор, мордобитие, плевания в рожу, крики, волнения и так далее.

В общем — дискуссия на тему "Кто развалил СССР?".

Короче вот вам гипотеза!

Гипотезой названа только потому, чтобы не сказали, грубая клевета на демократические ценности, отрыв от масс и так далее.

Ещё скажут - форменное мракобесие.

Так вот, вернёмся ко дню сегодняшнему.

Возьмём США! Великая страна! По сей день лейба "мэйд ин юэсей" говорит о высочайшем качестве товара!

Да..

И вот сейчас, только сейчас, в США начали делать то, что Россия сделала в 1991 году - избавляться от нахлебников!

Европа жирует, шоколад на масло намазывает, а США теряет деньги, дороги разрушаются, промышленность накрылась. Вон даже 80% американских антибиотиков производятся в КОММУНИСТИЧЕСКОМ Китае!!! И американцы выбрали ТРАМПА!!!

А Трамп уходит из Европы, с Ближнего Востока, это ясно всем. Кроме особо меланхолических товарищей.

Как когда-то Россия в 1991 году одним махом избавилась от оков периферийных окраин.

Факт, конечно, унылый, недостойный нашей современности.

А для убедительности, предоставим вам факты, конечно, в высшей степени неприятные, досадные, лишенные всякого юмора и улыбки.

Про тоталитарный совок и ужасы СССР.

К примеру в Армении производили товаров на каждого человека в 2 раза меньше чем в России, а потребляли в 2,5 раза больше, в Эстонии потребление на душу населения превышало уровень России в 3 раза, а теперешняя Грузия жила в 3,5 раза богаче, чем РСФСР и вообще богаче даже чем в Украине.

И это Вам братья славяне, не грубая и хамская клевета на мировое устройство, а человеческий распорядок царивший в тоталитарном совке.

Далее заметка относительно кто и что у кого съел.

В 1985 году в РСФСР было произведено продукции на $14,8 тысяч на человека, а потреблено на $12,5 тысяч на человека, в 1990 году эти цифры составили соответственно $17,5 тыс. и $11,8 тыс.

Грузия в 1985 году произвела на душу населения $12,8 тыс., а потребила на $31,5 тыс., в 1990 году, соответственно на $10,6 тыс. и $41,9 тыс.

Это цифры! И помните доллар 60 копеек.

А ведь давненько облизывали эту теперь самую нищую республику, - в 1924 году глава Закавказского бюро ВКП(б) Серго Орджоникидзе говорил что Россия каждый год безвозмездно направляет в бюджет Грузинской ССР 24 миллиона золотых рублей. Интересно в музее оккупации Грузии представлен сей задумчивый факт? Как и другой - 1989 году наивысший процент лиц с высшим образованием имела Грузия – 15,1.

Насчёт помощи...

В пересчёте на душу населения в Литве, каждый житель получал примерно 997 рублей косвенных дотаций в год. Затем стремительная Эстония (812), Молдавия (612), Латвия (485), Армения (415), Казахстан (399), Грузия (354), Киргизия (246), Таджикистан (220), Белоруссия (201), Узбекистан (128), Азербайджан (64), Украине (56 рублей в год на жителя).

Опять же - доллар стоил 60 копеек.

Ну и имеем Россию тудей

Англия, Италия и США закупили у РФ за последний год на 15 миллиардов долларов каждый разного товара. Итого 45 миллиардов.

Конечно нефть нефтью с газом, а вот золота Англия купила у России на 5 миллиардов фунтов, российские часы экспортируются в ШВЕЙЦАРИЮ, причем из доли экспорта Швейцария на первом месте среди всех стран с 8%, далее идут Англия, Германия и Нидерланды, Канада, Италия и Франция.

Не будем рассказывать за космические агрегаты и оружие.

Зачем с кем то делится. Вот и потеряла Россия дотационные окраины. Которые обрадовались...

А теперь США!

По некоторым подсчетам США выплачивают до 90% в НАТО. Плюс ООН и разные ВОЗы... Помощь разным прожорливым демократиям, и дорогое содержание завоеванных ценностей.

А вот в середине марта 2020 Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США (последствие эпидемии коронавируса и обрушения цен на нефть: за последние полторы недели американские фондовые рынки рухнули на 30 %, бенчмарк нефти Brent опустился с 52 до 25 долларов за баррель и шурует еще ниже.

Президент Д. Трамп подписал приказ о выделении первого, второго ($8,3 млрд) и третьего (в $1 трлн) пакета помощи для поддержки бизнеса.

А тут на ногах висят, понимаешь, разные...

Короче, пойдет ли США по стопам СССР в деле стряхивания со своего кафтана разных прожорливых нахлебников узнаем позже, а пока любуйтесь цифрами и гипотезой.

И никаких, запомните, никаких сравнений с Донбассом....