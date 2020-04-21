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Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2020

09:47. 21 апреля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сориентировались: Украина предложила миру свои хранилища для нефти

Сориентировались: Украина предложила миру свои хранилища для нефти | Русская весна

Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти. Об этом заявил исполнительный директор украинской корпорации «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, в мире «уже негде хранить нефть», а прекратить добычу без значительных потерь в будущем невозможно. А поскольку Украине очень удачно достались в наследство от «коммунистической оккупации» и нефтетранспортная система и заводы, то воспользоваться ими в сегодняшних условиях отрицательных цен на чёрное золото можно очень удачно.

«На Украине есть и нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, и один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости», — заявил Витренко, добавив, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

«Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать. Раньше у Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.

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Украинцев ждёт битва даже за то, чтобы быть просто бедными

Украинцев ждёт битва даже за то, чтобы быть просто бедными | Русская весна

На Украине процветает безработица и нищета, правда, это было и до ситуации с коронавирусом, но сейчас ситуация еще и усугубилась. Появились данные о заработных платах в стране.

Информация поступила от Украинского института политики.

За последний месяц количество свободных рабочих мест уменьшилось в пять раз. С 320 тысяч до 64 тысяч. Средняя зарплата теперь составляет 6,645 гривен.

В Государственной службе занятости зарегистрировали 54 тысячи вакансий — год назад их было на треть больше. Если говорить о числе безработных, то в день фиксируется семь тысяч человек. В общей сложности на Украине 7000 безработных появляется каждый день.

Грубо говоря, увеличивается не только дефицит вакансий, но и конкуренция. Ведь из-за границы возвращаются потерявшие работу заробитчане. А здесь их также ничего не ждет.

То, что предлагают в качестве официального трудоустройства, настолько малооплачиваемое, что людям приходится сражаться за то, чтобы хотя бы жить, как нищие, а не как лица без определенного места жительства.

Да, конечно, на это повлиял и коронавирус. Но в большинстве своем страна пожинает плоды недальновидной политики как экс-президента Петра Порошенко, так и нынешнего лидера Владимира Зеленского.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Стихийная беда. Киев в кольце пожаров, Чернобыльский заповедник просит о помощи (ВИДЕО)

Стихийная беда. Киев в кольце пожаров, Чернобыльский заповедник просит о помощи (ВИДЕО) | Русская весна

Украина вынуждена бороться сразу с двумя серьёзными бедствиями — с эпидемией коронавирусной инфекции и пожарами, которые с начала апреля бушуют в Киевской и в Житомирской областях. В том числе, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Киев не просто попал в список городов с самым загрязнённым воздухом на планете, но одно время даже возглавлял его. Причина задымления — в пожарах, которые взяли столицу Украины в кольцо, рассказал в интервью изданию «Страна» экс-руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Сергей Бочковский. По его словам, северо-западный ветер «понёс весь этот смог на столицу».

«Но если копнуть глубже, это не проблема, а, скорее, следствие. За последние годы была полностью разрушена государственная система профилактики пожаров и их ликвидации», — подчеркнул бывший глава ГСЧС.

Киевлян успокаивают: заполонивший город дым — не из Чернобыля, а с Житомирщины, его нагнало пылевой бурей… В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заверяют: химической и радиологической угрозы нет. Однако, судя по соцсетям, не все киевляне этим заверениям верят. И не без оснований.

По словам Бочковского, в условиях, когда горит знаменитый «рыжий лес», — «не может не быть радиации». Он допустил, что «пока просто нет полной картинки по радиационному загрязнению».

Требуют отставок

Бьёт тревогу оппозиция. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) отмечают: прошло больше двух недель с момента появления первых очагов возгорания, но огонь продолжает распространяться.

«Горят десятки тысяч гектаров леса. В результате пожаров загрязнение воздуха в Киеве и других населенных пунктах превысило все допустимые нормы. Впервые за все время наблюдений воздух в столице Украины стал самым грязным среди всех городов мира. Это уже несет прямую опасность для жизни людей, а власть не в состоянии реагировать», — говорится в заявлении, обнародованном в канун Пасхи, 18 апреля, на официальном сайте партии.

В ОПЗЖ считают, что всё происходящее «в очередной раз демонстрирует полный непрофессионализм и беспомощность власти» и требуют немедленно отправить в отставку чиновников, ответственных за сложившуюся ситуацию с пожарами.

«Мы требуем отстранения от должностей руководства ГСЧС, Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения за несоблюдение мер противопожарной безопасности. Увольнения руководителей областных и районных государственных администраций. А также полную проверку работы этих ведомств Генеральной прокуратурой Украины», — говорится в документе.

В «Оппозиционной платформе» отмечают, что «из-за разрушительных экспериментов, которые прошлый и нынешний режим провели над государством, Украина не в состоянии справиться ни с одной бедой, обрушившейся на страну».

«Многочисленные оптимизации, ликвидация „лишних“ государственных служб и перекладывание ответственности на места, о которых с высоких трибун докладывали премьеры Яценюк, Гройсман, а потом и Гончарук, закончились полным провалом, — говорится в заявлении партии. — После ликвидации санитарно-эпидемиологической службы стало некому предупредить эпидемию. После „реформ“ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проведенных в 2014-2017 годах, невозможно справиться с пожарами».

Для оценки результатов всех этих «реформ» ОПЗЖ намерена инициировать создание парламентской следственной комиссии: «Необходимо выяснить, куда ушли миллиарды бюджетных средств, выделяемых на ГСЧС, закупку техники и подготовку личного состава».

Ранее один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович предостерегал: «коронавирус может показаться игрушкой» по сравнению с тем, что может произойти, если не потушить огонь в зоне отчуждения ЧАЭС (пожары подбирались вплотную к хранилищу ядерных отходов).

Ищут поджигателей

Тем временем борьба с огнём продолжается. Как сообщил в понедельник, 20 апреля, глава МВД Украины Арсен Аваков, спасатели локализовали один из четырех проблемных очагов тления в зоне отчуждения ЧАЭС и два из четырёх очагов в Житомирской области.

«При этом прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший — возможно до 15-20 метров в секунду. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки — и это риски», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, этот фактор учитывается, в светлое время суток зоны риска мониторят вертолёт и БПЛА (беспилотник) МВД.

Аваков также отметил, что накануне, во время мониторинговых облётов, были обнаружены и пресечены попытки поджога: «Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки».

По словам министра, полиция уже занимается этим и другими инцидентами, в МВД создана специальная группа, а Нацгвардия «начала антидиверсионную операцию в лесу». В комментариях к посту Авакова предполагают: «могут работать российские спецслужбы…» — ну, куда же без них?

Между тем, Россия готова оказать помощь Украине в тушении пожаров и ликвидации очагов тления в Чернобыльской зоне. Об этом сказала на брифинге 17 апреля официальный представителя МИД России Мария Захарова. Однако, по её словам, «на данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало».

Просят о помощи

В результате пожаров в трудном положении оказались животные, обитающие в зоне пожарищ. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал на своей странице в Facebook видео с «ловушек», которое спокойно смотреть невозможно: да, копыта спасли лошадей Пржевальского, оленей и лосей от огня, пожары ликвидируют, но животные дезориентированы, часто вместо привычного пастбища они находят пепел…

А ведь сейчас у них особый период, скоро должны появиться жеребята. Кормушки, куда копытные приходили чуть не каждый день, уничтожены огнём, указывают в Чернобыльском заповеднике. 

Необходимо будет восстанавливать техническую базу, так или иначе имеющую отношение к уходу за представителями фауны. Всё это потребует немалых дополнительных средств.

Заповедник в связи со сложившейся трудной ситуацией открыл сбор средств для оказания помощи животным.

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Андрей Лубенский, Украина.ру

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Правительство ЛНР заявило о реорганизации угольной отрасли


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