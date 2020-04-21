Максимальное пособие по безработице могут получить более 3,2 млн россиян.

Пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей потенциально могут получить более 3,2 млн человек, сообщает правительство.

«До одного МРОТ (12 тыс. 130 рублей) будут увеличены пособия по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учет после 1 марта. Потенциально мера затронет более 3,2 млн человек», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Указывается также, что в апреле-июне будет выплачено по 3 тыс. рублей на каждого ребенка, чьих родителей признают безработными.

«Для поддержания занятости запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Для того чтобы банки более оперативно предоставляли такие кредиты, принято решение о выдаче гарантий по ним от госкорпорации ВЭБ.РФ на 75% всей суммы. Совокупный объем кредитов может составить до 350 млрд рублей», – следует из материалов правительства.

Ранее президент Владимир Путин предложил в апреле, мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/21/1035518.html