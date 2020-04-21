Эпидемия как повод для нового мирового кризиса

В прямом эфире ресурса «Pravda.RU» мы говорили о различных аспектах эпидемии: кому это было выгодно, зачем это было сделано, как нужно помогать российскому малому и среднему бизнесу, ну и вообще о всех аспектах сложившейся ситуации.

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Источник: https://nstarikov.ru/jepidemija-kak-povod-dlja-novogo-mirovogo-krizisa-114901