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Эпидемия как повод для нового мирового кризиса

09:27. 21 апреля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В прямом эфире ресурса «Pravda.RU» мы говорили о различных аспектах эпидемии: кому это было выгодно, зачем это было сделано, как нужно помогать российскому малому и среднему бизнесу, ну и вообще о всех аспектах сложившейся ситуации.

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P.S. Предыдущие видео:

Источник: https://nstarikov.ru/jepidemija-kak-povod-dlja-novogo-mirovogo-krizisa-114901

Метки: блог

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