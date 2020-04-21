Деанон “диванной сотни” ВСУ

Аккаунты сотрудников 83-го Центра ИПСО для работы на украинских и российских ресурсах

На АСД прицепом к чудесным документам о структуре 83-го центра ИПСО Сил Специальных Операций Украины https://colonelcassad.livejournal.com/5799962.html , выложили список аккаунтов, с которых украинские военные работают на украинских и российских сайтах и в социальных сетях. Некоторым "многостаночникам" вы даже можете позвонить и поблагодарить за насаждение ценностей "революции гидности".Представляем вашему вниманию пример конкретных аккаунтов сотрудников 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ для работы на украинских и российских ресурсах (можно отдельно отметить аккаунт для работы на портале Cont.ws). Как можно заметить, один человек может «работать» сразу на нескольких ресурсах, что, конечно, не мешает ему передавать учетные записи коллегам по кабинету в главном здании штаба Оперативного Командования «Юг» ВСУ. Как мы видели по ранее опубликованным документам, премия за такую «работу» составляет чуть менее 1300 гривен, что конечно не позволяет полностью решить жилищные проблемы сотрудников центра, но об этом уже в следующем материале.Редакция ИА "АСД" https://asd.news/articles/ukraina/deanon-divannoy-sotni-sso-vsu/ – цинкPS. Там еще вчера "Джокер ДНР" выложил https://t.me/boris_rozhin/11610 документы о самоубийствах в ВСУ. (Бланк-карту по одному из дел можно скачать тут https://t.me/boris_rozhin/11611 В общем, утечка за утечкой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5806656.html