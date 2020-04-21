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Беспредел Google и Facebook подталкивают Россию к развитию устойчивого Рунета

17:12. 21 апреля 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Политическая цензура и продвижение прозападной повестки на площадках Google и Facebook подталкивают Россию к развитию устойчивого Рунета. Об этом в понедельник рассказал член Совета Федерации Андрей Климов.

«Google и Facebook делают вид, что так себя ведут их роботы. В это верится с трудом. Особенно хорошо это видно во время выборов: пропадают тексты, связанные с нашими официальными органами власти, информация распространяется с трудом», — рассказал он iReactor.

По словам сенатора, российские власти должны оказать серьезную финансовую поддержку этому направлению, создать российским программистам такие условия, чтобы они оставались в РФ. Парламентарий полагает, что, если устойчивый Рунет будет создан за год-полтора, он сможет работать не только на удовлетворение внутреннего рынка, но и внешнего, как крупнейшие западные интернет-платформы.

Напомним, что тема развития устойчивого Интернета стала актуальной в свете возросшей политической ангажированности западных интернет-ресурсов, вроде Facebook, Google, YouTube и Twitter. Недавно администрация YouTube без объяснения причин удалила канал Федерального агентства новостей. Общественный деятель, писатель и постоянный обозревать ФАН Николай Стариков отметил, что крупные американские транснациональные компании часто говорят о свободе слова, но при этом устраивают самую настоящую политическую цензуру. Кроме того, в рамках устойчивого Интернета предполагается контроль за точками обмена интернет-трафика, что позволит вовремя удалять запрещенный контент и защитить страну от отключения Интернета извне.

Автор: Степан Дроздов
Обложка: Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Источник: https://nstarikov.ru/bespredel-google-i-facebook-podtalkivajut-rossiju-k-razvitiju-ustojchivogo-runeta-114905

Метки: чит.клуб

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